El grup editor del Diari, Diari de Terrassa o Nació reforça la seva aposta per la premsa local i de proximitat adquirint dos dels mitjans de comunicació referents a Tarragona i Terres de l’Ebre: el digital TarragonaDigital.com, enfocat a les comarques del Camp de Tarragona, i Aguaita.cat, el mitjà digital líder a les Terres de l’Ebre. Amb aquestes dues adquisicions el grup reforça la seva presència al sud del Principat, on ja comptava amb l’edició local de Nació, i ja suma 24 edicions i mitjans locals a tot el territori.

Tot i que ambdues operacions han avançat en paral·lel, els dos mitjans són independents i seguiran operant de manera autònoma entre si, integrats a la plataforma tecnològica del grup i amb una estructura administrativa i de negoci comuna. Entre els dos digitals s’incorporen al Grup nou professionals, vuit d’ells periodistes.

El Conseller delegat del Grup i nou editor d’ambdós digitals, el periodista Marc Basté, explica que “és una doble incorporació de la qual estic molt convençut: reforça la nostra posició a les comarques tarragonines i ebrenques, i suposa un pas també des del punt de vista empresarial cap a una organització de les edicions locals amb més lògica de negoci”.

Tarragonadigital.com

Pel que fa a TarragonaDigital.com, va passar a mans del Grup el passat 3 de gener, quan va concloure un procés de valoració que havia començat uns mesos abans. Amb aquesta operació, la capçalera, que va començar com Delcamp.cat i que ja va estar una època operant en una plataforma comuna amb Nació, recupera la visió periodística que la va portar a ser líder i referent en l’ecosistema digital tarragoní.

El mitjà compta amb més de 380.000 seguidors a xarxes socials, i l’any 2022 va tenir 265.000 usuaris únics mensuals de mitjana. Cobreix l’actualitat diària de Tarragona i Reus, així com de la resta de poblacions del Tarragonès i Baix Camp, i també del Baix Penedès, Alt Camp, Conca de Barberà, Baix Gaià i Priorat.

La seva redacció, liderada per la Laia Solanellas i formada per ella mateixa, i pel Jordi Olària, l’Antonio Ramos, l’Albert Oliva, el Joan Alfons López i el Marc Guitart, s’integrarà a l’estructura de capçaleres locals del Grup, sota la plataforma editorial comuna, tot i que treballarà de forma autònoma. Segons Basté, “el seu equip editorial té l’ADN del periodisme local: són el gran actiu de la capçalera i són la nostra aposta per fer un periodisme local i de proximitat rellevant i efectiu, que situï Tarragona Digital on ha d’estar”.

La redacció de TarragonaDigital.com, segons Laia Solanellas, “inicia aquesta nova etapa amb molta il·lusió per retornar a la capçalera el dinamisme i la innovació que la van dur a ser líder durant anys a la demarcació de Tarragona, amb temes propis que marquen l’agenda, i tot amb el reforç d’un gran grup editor com és Nació”.

Tarragonadigital.com s’integrarà al grup com una capçalera autònoma, amb el seu propi disseny però integrat dins de la plataforma de Nació, i de moment la seva incorporació no implicarà cap canvi a la resta d’edicions locals del grup.

Aguaita.cat

Sobre Aguaita.cat, fundat per les periodistes Sofia Cabanes i Sílvia Berbís, és el digital de referència a les terres de l’Ebre i ha aconseguit formar comunitat i una audiència sòlida als voltants dels 70.000 usuaris únics mensuals de mitjana (més de 3.000 diaris). Aguaita.cat ja estava sota el paraigües tecnològic i el servidor de Nació i mantindrà l’equip editorial, format per la mateixa Sílvia Berbís, que en serà la responsable, i per Sílvia Altadill. La part administrativa i comercial, per la seva banda, quedarà integrada a l’estructura del grup i es gestionarà des de Nació.

La redacció d’Aguaita.cat mantindrà la seva autonomia editorial i tindrà accés als recursos del grup, tant editorials com tecnològics, per fer encara millor la seva feina. Segons Berbís, “aquest moviment permetrà a Aguaita.cat reforçar el seu posicionament local, ben arrelat a les Terres de l’Ebre, i a la vegada aprofitar l’estructura i la innovació d’un grup més gran”. En aquest sentit, l’equip digital del grup està treballant pel llançament de nous productes pels usuaris d’Aguaita.cat, com un nou newsletter, entre d’altres.

Nova responsable comercial

La integració de les noves capçaleres s’emmarca en la lògica de reorganització de les capçaleres locals del grup, especialment en la part empresarial. En aquest sentit, entre les noves incorporacions que es deriven de les adquisicions s’hi afegeix Noemí Gay, fins al moment responsable de negoci de Tarragona Digital, que suposarà un reforç molt important en l’estructura comercial del grup.

Professional de la publicitat amb una llarga trajectòria en els mitjans digitals, Noemí Gay es farà càrrec de la gestió comercial de les capçaleres del grup a l’àrea de Tarragona i Terres de l’Ebre, incloent-hi Aguaita.cat i Tarragonadigital.com, a més de les edicions locals de Nació i dels clients locals de l’edició nacional. “Representar marques periodístiques tan importants a la demarcació de Tarragona és una feina que faig amb molt de gust, amb l’objectiu d’aportar tant valor als clients i negoci al grup com sigui possible”, ha recalcat la nova responsable de publicitat.

Grup Edicions de Premsa Local és la propietària de les societats editores de Nació, Diari de Sabadell i Diari de Terrassa, Tarragona Digital i Aguaita.cat, entre d’altres. Fundada l’any 2021 arran de l’adquisició del Grup Nació Digital per part del grup editor vallesà, és un dels principals grups periodístics de l’ecosistema mediàtic català, amb 23 capçaleres i edicions locals distribuïdes per tot el país, 3 milions d’usuaris únics mensuals i més de 2 milions de seguidors a xarxes socials. Actualment, el Grup compta amb un equip de més de 80 professionals, entre els quals més de 60 periodistes.