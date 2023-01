El Nàstic s’interessa per fitxar Guillem Molina

El defensa central del Centre d’Esports Sabadell, Guillem Molina, podria deixar la Nova Creu Alta durant aquest mercat d’hivern. Des de Tarragona, tal com apunta el Diari de Tarragona, existeix l’interès per incorporar el jove jugador de Valls. Si s’acaba confirmant, seria la segona sortida en el capítol de baixes d’aquest mercat d’hivern, després de l’adeu de Sergio Montero.

Enguany, Guillem Molina no ha tingut el protagonisme ni la continuïtat sobre el terreny de joc que s’esperava, després de la gran temporada de l’any passat, on amb Aleix Coch es va convertir en una de les parelles de centrals més fiables de la Primera RFEF. L’interès nastiquer per incorporar aquest jugador amb fitxa sub-23 no és nou, ja que durant l’estiu també va rebre càntics de sirena de Tarragona. El club arlequinat no tancaria la porta, sempre que es deixessin diners a la caixa. El principal fre és l’econòmic, perquè Guillem Molina té una clàusula de rescissió difícilment assumible, heretada de quan va arribar procedent del València Mestalla.

El conjunt tarragoní, dels ex arlequinats Aarón Rey i Marc Fernández té entre cella i cella tornar al futbol professional, i una de les posicions on vol reforçar-se és a la parcel·la defensiva, ara amb la lesió del defensa Marc Trilles.

Ricard Pujol, a punt

D’altra banda, i pel que fa al capítol d’arribades, Ricard Pujol, procedent de la Ponferradina, podria aterrar a la Nova Creu Alta en les pròximes hores. Pujol, de vint-i-quatre anys, arribaria per reforçar el lateral esquerra, a l’espera de trobar una sortida per Eudald Vergés.