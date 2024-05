FOTOS | Incendi en un pis de Sabadell per una olla al foc

Ensurt aquest dimarts al matí per un incendi que s’ha originat per culpa d’una olla que ha cremat al foc. El succés ha tingut lloc en un pis del carrer de Batllevell, a prop del Taulí, sense causar danys personals. Fins a tres dotacions dels Bombers i dues unitats de la Policia Municipal s’han desplaçat al lloc.

Els bombers han entrat per la finestra d’un quart pis després que una de les veïnes avisés el cos en veure les flames, poc abans de les 11 del matí. Per sort, no s’han hagut de lamentar danys greus, en trobar-se l’immoble buit en el moment de l’incendi.