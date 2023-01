Saber renunciar per voler guanyar

La caixa del Centre d’Esports Sabadell marcarà aquest mercat d’hivern i molt probablement el que resta de temporada. La plantilla, que necessita reforços en diverses posicions, és la mateixa que va caure a Tajonar, però Miki Lladó, qualitats del rival a banda –l’equip més golejat–, va mostrar una pinzellada de quin Sabadell veurem en les pròximes jornades, mentre la situació esportiva sigui la que és: “La situació no era de màxima exigència, però sí una situació difícil. Hem començat una manera més simple i competitiva de jugar que reforça la idea”, reconeixia el tècnic santcugatenc. A part de simplificar i aprofundir en l’estratègia –Gerard Bofill n’és el culpable– Miki Lladó va evidenciar que vol recuperar el sabadellenc Sergi Garcia, cridat a ser un dels referents de l’equip, donant-li la titularitat per després elogiar-lo davant dels mitjans.

Però no només amb el jove jugador arlequinat, sinó també a l’eix de la defensa, on Pau Resta i Ismael Athuman van retornar la confiança dipositada del tècnic, aprofitant també les absències de Guillem Molina i Pelayo Suárez. “Estic molt content, del triomf, i també per a mi, per poder-me reivindicar”, explicava l’empordanès Pau Resta.

Aquest diumenge, davant l’Atlético Baleares, Miki Lladó tindrà un test d’altura, davant els Dioni, Canario i companyia. La solidesa del Centre d’Esports Sabadell, a prova de bales davant un gegant ferit, que res tindrà a veure amb un Athletic Club B sense intimidació. El premi? Sortir de la zona de descens… només dues jornades després de la desfeta a Tajonar.

Ricard Pujol, a prop d’arribar

D’altra banda, i pel que fa al capítol d’arribades i sortides d’aquest mercat d’hivern, el tècnic santcugatenc va assegurar que “les posicions estan clares per la competència interna. Ara és feina del Jaume Milà i del Bruno Batlle per veure quines possibilitats tenim”. Tres dels jugadors que podrien estar a la rampa de sortida, com Juan Delgado, Eudald Vergés i Álex Gualda no van tenir cap minut. Ara caldrà trobar-los-hi equip. Pel que fa al capítol de fitxatges, aquest dimarts podria anunciar-se l’arribada de Ricard Pujol, lateral esquerra provinent de la Ponferradina, tal com va avançar Ángel Garcia.