El CE Sabadell centra els esforços a incorporar tres jugadors més

Un cop confirmada la primera arribada del Centre d’Esports Sabadell en aquest mercat d’hivern, amb el fitxatge de Ricard Pujol, la direcció esportiva, encapçalada per Jaume Milà, espera poder tancar d’aquí al final del mercat d’hivern tres arribades més, independentment de si s’acaba tancant o no l’acord amb un nou grup inversor.

L’ordre de prioritats és incorporar, aquesta mateixa setmana, un central amb fitxa sènior per ocupar la vacant de Pelayo Suárez. Un cop tancada aquesta carpeta, la parcel·la esportiva centrarà els seus esforços a portar a la Nova Creu Alta un mig defensiu camp i un extrem. En el cas que entrin diners externs a la caixa del club, s’obriria la possibilitat d’incorporar un porter i un davanter. Si l’escenari no canvia i no s presenta una oportunitat de mercat, l’opció per ocupar la marxa de Juan Delgado seria el jugador del filial, Vladyslav Kopotun.

Pel que fa al capítol de sortides, i davant les informacions aparegudes en els darrers dies sobre un interès per Guillem Molina, del Nàstic de Tarragona, des del club arlequinat es remeten a la clàusula de rescissió, de diversos milions d’euros. Una operació que sembla del tot improbable que s’acabi materialitzant. Ara, i sempre que no hi hagi un gir de guió, només quedaria pendent trobar una sortida per Eudald Vergés, qui de moment vol continuar a la Nova Creu Alta tot i l’arribada de Ricard Pujol.