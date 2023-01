La Puríssima acollirà la Pregària per la Unitat dels Cristians

El Moviment Ecumènic de Sabadell organitza, amb la col·laboració de la parròquia de la Puríssima Concepció, la Pregària per la Unitat dels Cristians (PUC), que tindrà lloc el 20 de gener, divendres vinent, a les 18 hores. A l’oració hi intervindran persones representants de les confessions anglicana, baptista, catòlica i, per primera vegada, de la comunitat ortodoxa romanesa.

El Moviment Ecumènic de Sabadell promou aquesta activitat des de fa més de seixanta anys, cada any en una església diferent. I ho fa basant-se en uns textos que, per encàrrec conjunt del Consell Mundial d’Esglésies i de l’Església Catòlica Romana –conjuntament amb la Santa Seu publica els textos per a la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians– elaboren comunitats cristianes d’una determinada regió del món. Els textos per a la PUC 2023 han estat preparats pel Consell de les Esglésies de Minnesota, la seu del qual es troba a la ciutat de Minneapolis.

Les esglésies de Minnesota, afectades per diversos episodis de violència racial, han triat com a lema o text central de la PUC 2023 una cita del profeta Isaïes, Apreneu a fer el bé, busqueu la justícia, vinculant, així, la pregària per la unitat cristina amb la defensa dels drets civils. La versió catalana dels textos per a la PUC és obra del Centre Ecumènic de Catalunya (Barcelona), al qual es troba vinculat el Moviment Ecumènic de Sabadell.