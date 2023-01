Projecte Tryde: Equinoteràpia per promoure la inclusió i la igualtat d’oportunitats

El projecte Tryde d’Eramus + ha celebrat, aquest diumenge al matí, el seu acte de cloenda al recinte del Centre Hípic La Granja. La iniciativa té per objectiu promoure la inclusió i la igualtat d’oportunitats per a infants i joves amb discapacitat intel·lectual– en especial atenció als trastorns de l’espectre autista (TEA) mitjançant l’equinoteràpia, teràpia assistida per cavalls.

Així ho ha explicat un dels seus impulsors, Lorenzo Lucarelli, president de l’Associació Espanyola d’Equinoteràpies (AEDEQ):” Hem creat un mètode en el qual vinculem teràpia i esport. Per aplicar-ho hem realitzat sessions on els instructors i els terapeutes han anat avaluant l’evolució dels alumnes des que van començar fins ara”. La sessió final, la 5a en total, ha consistit a preparar els cavalls i la realització d’un petit circuit. “El que busquem és generar un vincle emocional entre els joves i els animals. D’aquesta manera els ajudem a guanyar confiança en si mateixos, en aquest sentit creiem que el projecte està donant molt bons resultats”, ha afirmat Lucarelli.

Projecte internacional

El projecte Tryde es va iniciar a 4 països: Itàlia, Portugal, Grècia i Espanya. Tot i això, recentment, els seus impulsors han ampliat la participació en països llatinoamericans. Fent que en total el programa hagi aplegat a 110 joves i celebrant-se a 14 estats. A Sabadell el curs ha reunit a 7 joves. La majoria d’ells (6) sabadellencs i un últim de Lleida, en Guillem, amb qui hem pogut parlar per conèixer la seva experiència.

“El curs m’ha agradat moltíssim i el recomano molt. Hem fet moltes activitats i treballar amb cavalls és molt xulo”, ha explicat el jove. També hem pogut conversar amb la seva mare, Estefania, qui s’ha mostrat molt satisfeta per l’existència de projectes que ajuden a les persones amb autisme: “El projecte ha ajudat molt a en Guillem, tant en adquirir més maduresa com en la seva psicomotricitat i en estar més relaxat”.

Sabadell ciutat integradora

L’esdeveniment també ha comptat amb presència institucional. I és que Lluís Matas, com a responsable de l’Oficina de Promoció de Ciutat i Turisme, ha assistit a l’acte acompanyat de tècnics del seu equip. “Volem situar Sabadell al mapa i fer que sigui una ciutat on passin coses interessants. Creiem que el projecte té molt potencial i a més ajuda a consolidar-nos com a ciutat que fomenta la integració”, ha expressat. Segons membres de Turisme, la iniciativa ha comptat amb el suport d’una unitat de psicologia del Parc Taulí que es va encarregar de validar prèviament la pràctica d’activitats d’equinoteràpia.

El projecte Tryde ha anat recopilant dades de totes les activitats celebrades. Una informació que, quan estigui completa es podrà consultar en obert a la plataforma EAV Point. A més a més, anirà complementat amb un curs formatiu sobre equinoteràpia de 50 hores. Segons els seus organitzadors es vol donar continuïtat a les activitats i ja s’està preparant una nova edició que, si tot va bé, començarà l’octubre vinent.