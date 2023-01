Eudald Vergés, la quarta baixa confirmada del Centre d’Esports

Després de Sergio Montero, Pelayo Suárez i Juan Delgado, el lateral esquerre Eudald Vergés s’ha convertit en la quarta baixa confirmada pel Centre d’Esports en aquest mogut mercat d’hivern. De moment, molt actiu en sortides. Vergés ja feia dies que tenia sobre la taula la possibilitat de marxar i, finalment, s’ha produït l’acord amb el seu club, l’Andorra, per canviar d’aires. Cal recordar que va venir cedit pel club andorrà i tot apunta que el seu nou destí serà l’UD Logroñés, un dels rivals directes ara mateix del conjunt arlequinat en la lluita per evitar el descens. Es trobarà amb l’exarlequinat Xavi Boniquet.

Vergés ha disputat un total de 897 minuts amb la samarreta arlequinada repartits en 13 partits (10 com a titular). És, fins al moment, el vuitè jugador més utilitzat de la plantilla. La seva competència ha estat Juanmi Carrión i amb el fitxatge de Ricard Pujol, ha augmentat. El jugador, a través de les xarxes, ha mostrat el seu agraïment per “donar-me l’oportunitat de vestir l’arlequinada, un honor per a mi. Trobaré a faltar els companys d’equip”. També té un record pel responsable de material, Jordi Bransuela, i el seu fill, i la resta de treballadors. “Espero que el Centre d’Esports torni al lloc que es mereix. Ens veiem aviat”. Això seria possible quan l’UD Logroñés visiti la Nova Creu Alta en aquesta segona volta que s’iniciarà diumenge que ve contra l’Alcoyano, partit que ha avançat el seu horari a les 16.30 hores per qüestions televisives.

Incorporacions: a l’espera

No es descarta alguna nova sortida, però ara la feina de despatxos se centra en la incorporació de futbolistes. Els objectius prioritaris són un central, un mig defensiu i un extrem. Tampoc es tanca la porta a un davanter, sobretot si arriba una injecció econòmica dels futurs nous inversors abans del 31 de gener. La rumorologia, com sempre, situa molts noms en l’òrbita arlequinada. Segons el compte de Cazurreando, el Sabadell estaria interessat en el mig centre de l’Espanyol, Dani Villahermosa, i l’atacant Ángel Sánchez (Eldense). La direcció esportiva, ara encapçalada per Jaume Milà, no vol precipitar-se, però aquesta mateixa setmana es podria produir alguna novetat. De moment, el dimecres serà presentat Ricard Pujol, qui ja va debutar diumenge a l’Estadi Balear.