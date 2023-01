Empat molt valuós de l’OAR Gràcia Sabadell a la pista del Sant Vicenç (24-24)

Al Gràcia li està costant resoldre els partits des que es va reprendre la competició passades les festes nadalenques. Finalment, però, va poder superar el Levante i el Gavà i s’ha presentat a Sant Vicenç en segona posició, amb 4 punts de marge sobre el seu rival directe, per disputar l’enfrontament més atractiu de la jornada en el grup C de la Divisió Plata femenina. Com que on n’hi ha dos n’hi ha tres, segons la dita, aquest dissabte també li ha tocat patir, no per guanyar sinó per salvar almenys un punt.

A les gracienques se’ls presentava l’oportunitat de deixar el Sant Vicenç a 6 punts i refermar el segon lloc, mentre que les vicentines optaven a reduir la diferència a només 2 punts i posar pressió a la part alta. Cap dels dos equips ha aconseguit l’objectiu i tot queda igual amb entre ells. L’atractiu que oferia el partit no ha tingut reflex en l’espectacle que s’ha ofert. Més lluita que encert, més voler que poder, ha estat la incertesa pel resultat la que ha mantingut l’interès a la graderia.

Reacció a temps

A partir del 5-5 el Gràcia ha hagut de remar sempre a contracorrent. Allunyat de la seva mitjana de 30 gols per partit, li ha faltat desimboltura enfront de la línia defensiva del rival, més intensa i col·laborativa. Tanmateix, ha tingut la capacitat de refer-se i reduir o anul·lar cadascun dels avantatges que el Sant Vicenç ha anat situant al marcador, el més significatiu el 9-5 que s’ha transformat en l’11-9 de la mitja part.

Vuit minuts després de la represa, amb gol d’Ona Magrinyà, les verd-i-blanques han establert el 14-14 que ha donat pas a la fase de constants alts i baixos per part d’ambdós conjunts. Tan aviat el Sant Vicenç s’avançava de dos gols, tan aviat el Gràcia els recuperava. Només una excepció quan del 21-19 s’ha passat al 21-22 pel parcial 0-3. Amb idèntic parcial, a la inversa, el Sant Vicenç s’ha acostat molt a la victòria (24-22) quan el partit ja esgotava el temps.

Després del 24 -23 (gol de Paula Pérez), la central vicentina Alba Almansa hauria pogut sentenciar en una oportunitat claríssima davant Mercè Buxó, que s’ha quedat amb la pilota i ha permès una última oportunitat d’evitar la derrota. A falta de dos segons l’assistència de Paula Pérez no l’ha desaprofitada Maria Monllor per establir l’empat a 24 definitiu i sortir-se’n d’una situació compromesa. Un punt d’or.