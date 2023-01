FOTOS: La Roda de la Pau celebra 20 anys sent el punt de trobada a Sabadell contra la violència

La Roda de la Pau celebrarà aquest dijous, 2 de febrer, la trobada del seu 20è aniversari. El primer cop que es va fer va ser el 3 de febrer del 2003, a la plaça de Sant Roc, però en pocs dies es va traslladar a la del Doctor Robert, on es continua fent cada dijous, des d’aleshores, de 20.45 h a 21 h. És un quart d’hora de silenci i reflexió personal, que acaba amb una breu lectura proposada per algun dels assistents. El motiu de la trobada és mostrar-se a favor de la pau i en contra de qualsevol tipus de violència. La pancarta ‘No a la guerra’ acompanya totes les trobades.

Una de les coses que sempre ha caracteritzat aquesta trobada és el seu anonimat, que és el que els seus impulsors creuen que ha permès que es mantingui activa setmanalment, sense fallar mai, en les últimes dues dècades. “L’anonimat dona força perquè fa que la roda sigui de tots. Una persona que hi hagi anat un quart d’hora en qualsevol moment, ja ha fet que existís”, explica una de les persones que s’hi va sumar al començament.

Voluntat de servei públic

Saber que cada dijous, a la mateixa hora, trobaràs diverses persones compartint les mateixes inquietuds que tu també ha sigut una de les virtuts d’aquest punt de trobada, que es reuneix festius inclosos, plogui o nevi. Com destaquen les persones que habitualment participen en aquest espai, “la roda no ha fallat mai. És com un escalfador que sempre té la flama encesa i, quan la ciutat la necessita, allà hi és”. Per això tenen la voluntat desinteressada de ser una eina de servei públic, a disposició dels veïns quan necessitin mostrar el seu rebuig a accions que passin a Sabadell, com el cas Bemba del 2003, i arreu del món, com l’inici de la invasió de Rússia a Ucraïna ara fa un any o l’atemptat de l’11 de març del 2004 a Madrid, per exemple. La roda mai ha comptat l’assistència, però una de les més multitudinàries dels últims anys va ser la del dia de l’empresonament dels Jordis, Cuixart i Sánchez, el 16 d’octubre del 2017.

La roda la van posar en marxa per primera vegada dos sabadellencs de forma anònima, en els dies previs a l’inici de la guerra de l’Iraq. Al principi, durant uns tres mesos, la roda es feia diàriament, fins que el president dels Estats Units, George Bush, va dir que la guerra havia acabat… “quan tothom sabia que no havia acabat res”. Aleshores es van desactivar diversos moviments antibel·licistes i, en aquest cas, es va decidir fer la roda un cop per setmana, els dijous, i així ha continuat des d’aleshores. Al final de cada roda de la pau es fa la lectura que hagi portat algun ciutadà anònim, relacionada entorn de la pau o contra la guerra. Al cap d’uns mesos, aquestes lectures es recopilen en Lligalls que es poden aconseguir a la mateixa roda.