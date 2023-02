Una baralla a Sabadell acaba amb un detingut per saltar-se una ordre d’allunyament

Un home de 49 anys va ser detingut aquest dimarts a Sabadell per saltar-se una ordre d’allunyament després de ser identificat per la seva implicació en una baralla. Els fets van passar poc després de les 7 de la tarda a la carretera de Terrassa, al número 294. Allà, dues unitats de la Policia Municipal van identificar a diferents persones per una trifulca que s’hauria produït després del robatori d’un telèfon mòbil.

Arran dels fets, es van obrir diligències policials per un presumpte delicte de furt en grau de temptativa i per un presumpte delicte de lesions per les parts implicades.

Els agents van acabar detenint l’home, una de les persones implicades, per un presumpte delicte d’incompliment d’una ordre de prohibició d’apropament d’una persona propera al lloc de la detenció. Es van realitzar diligències judicials. A més de la Policia Municipal, també va haver d’intervenir una unitat del SEM.