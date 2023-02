L’Astralpool vol posar fi al regnat del Barceloneta a la Copa del Rei

La Finetwork Aquàtics de Can Llong serà l’escenari, per segon any consecutiu, de la disputa de la Copa del Rei de waterpolo masculí. A partir d’aquest divendres i fins diumenge, els vuit millors equips de la Divisió d’Honor seran a Sabadell per intentar posar fi al regnat del CN Atlètic-Barceloneta al torneig del KO. Els d’Elvis Fatovic, que debuten davant el CN Terrassa als quarts de final, són els més llorejats i màxim favorit a revalidar un títol que en la darrera dècada han dominat amb mà de ferro. Enguany, però, i a diferència del què va succeir l’any passat, on els barcelonins van ofegar l’equip de Quim Colet, la situació avui dia ha canviat notablement i les opcions d’aixecar la quarta Copa del Rei de l’entitat presidida per Claudi Martí no és una utopia.

Abans d’aquesta hipotètica final, els líders de la Divisió d’Honor hauran de fer bons els pronòstics i superar l’Echeyde de Tenerife, aquest divendres (19 h) als quarts de final, i al vencedor del CN Sant Andreu CN Mataró, a les semifinals. “A priori, el costat del quadre pot semblar més assequible, però l’Albert Español està fent una bona feina a Tenerife. Com a jugador i capità, faré l’impossible per jugar una final contra l’Atlètic Barceloneta”, va assegurar el sabadellenc Sergi Cabanas.

Copa pionera: VAR i ‘ability’

La XXXVII edició de la Copa del Rei serà recordada per ser la primera vegada que en una competició nacional de waterpolo s’utilitza el video assistant referee (VAR). La decisió, anunciada durant la presentació per al president de la Reial Federació Espanyola de Natació (RFEN), Fernando Carpena, servirà per ajudar als àrbitres en les decisions més polèmiques durant la competició. D’altra banda, el dissabte (16 h) es jugarà un partit waterpolo ability, que comptarà amb waterpolistes del CN Sabadell.