Les reformes guanyen protagonisme a Sabadell

La rehabilitació d’habitatges va predominar l’any passat a Sabadell per davant de la construcció de nous domicilis, tal com es desprèn de l’informe sobre l’edificació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) presentat aquesta setmana. En concret, el 2022 es van rehabilitar un 87,8% més de metres quadrats de superfície que l’any anterior. El 2021 van ser 12.451 i, el 2022, 23.377.

Segons el delegat del COAC als Vallesos, Fermín Aparicio, s’ha produït un “traspàs de l’activitat econòmica, i el que abans s’invertia en obra nova ha passat a rehabilitació”, especialment per la crisi motivada per l’augment del cost de la vida i els efectes de la invasió de Rússia a Ucraïna. També va ajudar que, l’any passat, va ser el primer dels fons europeus Next Generation per a la rehabilitació d’habitatges, tot i que, segons Aparcio, el seu efecte està sent mínim. “Estan anant molt a poc a poc. Hem tingut molt pocs expedients per aquesta subvenció”, indica. Una ajuda que es pot sol·licitar fins al 2026 i que el delegat del Col·legi espera que tingui més rellevància aquest any i els pròxims, un cop es coneguin millor les ajudes.

Cau l’obra nova

Si bé durant l’any anterior la rehabilitació va pujar un 87,8%, l’obra nova va caure un 29,5% si comparem el 2022 amb el 2021. El nombre d’habitatges de nova creació no millora les xifres de l’any 2019, previ a la pandèmia, ja que aleshores se’n van construir 700, mentre que el 2022 la xifra va quedar en 339. El 2021 van ser 481. En canvi, la tendència és diferent a la resta de la demarcació de Barcelona, sense comptar la capital. A la demarcació, el nombre d’habitatges nous va créixer un 19,2% l’any passat respecte l’anterior. En una ciutat similar a Sabadell com és l’Hospitalet, per exemple, el nombre d’habitatges de nova construcció va créixer un 16,5%.

Si bé el nombre d’expedients dels últims dos anys és pràcticament idèntic, el que canvia són els metres quadrats construïts, un 7,1% menys l’any passat que el 2021. En total, el 2022 es van construir 93.258 metres quadrats d’habitatge, lluny dels 143.901 del 2019. Les causes de la davallada en la construcció poden ser múltiples, segons Aparicio, i segurament tenen relació entre elles. L’element principal és la possible saturació del mercat, ja que la guerra a Ucraïna i l’encariment de les hipoteques poden haver provocat que no s’acabin de vendre habitatges acabats de construir. I això, de retruc, hauria provocat que “quan hi ha suficient oferta, els promotors opten per no construir més”.

Des del COAC esperen que la rehabilitació continuï impulsant el sector el 2023 i que l’obra nova caigui per segon any consecutiu. Això sí, amb una baixada menys dràstica, al voltant del 10%, preveient que l’escenari que va marcar l’any passat no es preveu que faci un tomb notable enguany.