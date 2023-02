Des d’aquest dilluns hi ha nous horaris a la línia R4 per tal d’adaptar la línia a l’ample estàndard, en el marc dels treballs del corredor del Mediterrani. Unes obres localitzades entre Martorell i Sant Vicenç de Calders i al voltant de l’estació de La Granada, on també s’aprofitarà per renovar-la.

Unes intervencions que afectaran a “la capacitat operativa” del servei, tal com ha reconegut Rodalies. Amb la voluntat de “minimitzar” l’afectació als usuaris s’ha reprogramat el pas de combois. Els caps de setmana i festius hi ha 23 noves circulacions, cosa que permet millorar la freqüència de pas a la part central del dia.

✔️@Adif_es inicia una nova fase en el desenvolupament del Corredor Mediterrani de Catalunya ⚠️Aquestes actuacions comportaran modificacions al servei de la línia R4 de Rodalies 🕐Modificació d’horaris a partir del 6 de febrer 🔗https://t.co/fgnbNMe1Jo#TransformemRodalies pic.twitter.com/kFWVpzVY7F — R4 Rodalies 🤖 (@rod4cat) February 6, 2023

En dies feiners, tot i adaptar el servei a l’oferta, els temps dels viatges variaran entre un i vuit minuts, especialment als extrems de la línia. Mentre que a l’eix central de la xarxa, entre Cornellà i Montcada, on es concentra el 60% dels desplaçaments, es conservarà el temps de trajecte actual, segons l’operadora.

Es tracta d’una nova reprogramació de la línia pel corredor Mediterrani 10 mesos després. A l’abril de 2022 van arrencar els treballs i, entre altres coses, va provocar l’eliminació dels trens semidirectes -tres per sentit- que connectaven Barcelona i Sabadell en poc més de 15 minuts.

En aquest document, pots consultar els nous horaris de l’R4 els dies feiners i caps de setmana i festius (hi ha una errada en els horaris, en dies feiners, en direcció Manresa, es detalla que hi ha viatges que no s’aturen a Sabadell Sud ni Sabadell Centre. No és així, sí que s’aturen a les dues estacions).