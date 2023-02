Albert Llorens, nou president de la Jove Cambra de Sabadell

El jove sabadellenc Albert Llorens ha iniciat el seu mandat com a president local 2023 de la Jove Cambra de Sabadell (JCI Sabadell), amb un programa centrat a fomentar l’emprenedoria i reforçar la presència de la JCI a la ciutat i seguir treballant en la vessant internacional de l’entitat.

La JCI Sabadell és una associació no governamental que forma part de la Junior Chamber International (JCI) amb presència a més de 123 països i amb 180.000 membres i que té com a objectiu potenciar les habilitats directives i l’esperit emprenedor dels seus membres, d’entre 18 i 40 anys, mitjançant la formació i el desenvolupament actiu de projectes per a la seva comunitat.

Sota el lema de learning by doing, formar-se a través de l’acció directa en projectes col·lectius, la JCI va implantar-se a Sabadell el 1967, va aconseguir presència a àmbit Catalunya el 1976 i el 1996 va rebre la Creu de Sant Jordi de mans de la Generalitat de Catalunya pel seu compromís i participació ciudadana i per la seva tasca de formació de joves al servei de la comunitat.

Qui és Albert Llorens?

El nou president de la JCI Sabadell, Albert Llorens, és llicenciat en Matemàtiques i és assesor teatral i il·lusionista. De fet, és el mag espanyol contemporani amb més hores de televisió.

Centrat a fomentar l’emprenedoria, Llorens apostarà en aquest mandat per la internacionalització i per fer de la Jove Cambra sabadellenca una eina que fomenti l’esperit emprenedor i contribueixi a fer joves ciutadans actius i compromesos amb el seu creixement personal i lideratge.