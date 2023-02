Vimusa ja pot començar a construir els 100 habitatges socials a la Roureda

La construcció del Complex Roureda per a gent gran continua avançant fases de la tramitació administrativa. La Junta de Govern Local ha aprovat aquest dilluns el compromís de constituir un dret de superfície gratuït a favor de Vimusa perquè l’empresa municipal d’habitatge pugui començar a construir la promoció de 100 habitatges socials en els terrenys municipals on s’ubicarà, entre els carrers de Rialb, Àger i Costabona, al costat de la ronda Oest. Pròximament caldrà licitar i adjudicar les obres per poder-les iniciar.

El complex funcionarà com els ja existents a la Via Alexandra, Sant Oleguer i el Parc Central del Vallès i oferirà els serveis de consergeria i neteja. També tindrà espais relacionals i d’activitats, un centre per als serveis socials municipals i espais per a entitats.

150 pisos d’entrada

Aquest nou tràmit arriba un cop el Govern ja ha rebut el vistiplau del ple i de la Generalitat per tirar endavant el Pla de millora urbana (PMU) d’aquesta zona on, de moment, l’Ajuntament preveu fer-ne 150, i deixa el terreny a punt per fer-ne fins a 380 en total més endavant. A part del centenar de domicilis del Complex Roureda, el consistori ja ha presentat el projecte per construir la promoció Ca n’Ustrell 1, que tindria 50 pisos. Els projectes sumen un pressupost total de 27,8 milions d’euros, que inclouen la urbanització de l’entorn -30.000 metres quadrats- amb carrers amb prioritat pels vianants i l’adequació d’1,2 hectàrees de parcs i jardins. Els habitatges del complex tindran un preu de lloguer mitjà de 365 euros al mes i els pisos socials, 450 euros mensuals

El 2021, l’Ajuntament va fer un pas important per sanejar els comptes de Vimusa amb la injecció de 2,4 milions d’euros per finançar les actuacions en matèria d’habitatges. Entre aquestes s’inclou la recentment acabada de 21 pisos a la del carrer de Zurbano cantonada carretera de Barcelona i la que s’està acabant de construir, de 32 pisos, al carrer de Francesc Layret.