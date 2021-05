La Roureda tindrà dues promocions de lloguer social

150 habitatges socials nous al nord de Sabadell. L’Ajuntament ha presentat al veïnat una nova planificació urbanística del barri de la Roureda per ubicar-hi el nou complex per a gent gran i la promoció de 50 habitatges de lloguer social a Ca n’Ustrell que haurien d’iniciar-se l’any 2023. La nova planificació urbanística també contempla nous espais verds per la Roureda, un projecte que els veïns celebren amb prudència: “Està bé i és necessari. Però demanem que el manteniment i la neteja dels espais verds sigui l’adeqüat”, sosté Mar Ramírez, presidenta de l’associació de veïns de la Roureda, que reclama prestar atenció als arbres del barri, que “fa temps que no es poden”.

El pla definirà els usos i ordenarà els espais del terreny comprès entre la sortida de la Ronda Oest (C-58) i els carrers de Costabona, Àger i Rialb i permetrà construir habitatge públic. “És un projecte molt important pel nord i per tota la ciutat”, assegurava l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés. El complex Roureda comptarà amb un centenar d’habitatges adaptats per a gent gran amb entre una i dues habitacions i serveis com consergeria, neteja i informació sobre recursos. “Aquest complex serà la versió millorada dels que ja hi ha a la ciutat”, defensa el regidor d’habitatge, Eloi Cortés.

D’altra banda està prevista la construcció d’una promoció d’habitatge social a Ca n’Ustrell 1, amb 50 pisos de lloguer protegit. Serà l’empresa municipal Vimusa –a través de l’ampliació de capital i finançament extern– qui assumirà la construcció de les dues promocions, amb un pressupost de 27,8 milions d’euros. Els habitatges del complex tindran un preu de lloguer mitjà de 365 euros al mes i els pisos socials, 450 euros mensuals.

La Roureda guanyarà més de 3 hectàries amb la nova ordenació. El pla preveu destinar 68,3% de superfície del sector a sòl de titularitat pública –places i jardins urbans i vials– i un 33,7% es destinarà als edificis de promoció pública. “És important també crear aquest espai verd per al barri i per a la ciutat”, defensa Mar Molina, regidora d’urbanisme.

Un pla d’habitatge que ve de lluny

Sabadell no construïa noves promocions d’habiatge públic des de fa més d’una dècada. Les últimes es van planificar l’any 2009 i van finalitzar el 2013. D’altres, van quedar aturades a causa de la crisi econòmica. L’abril d’aquest mateix any, però, s’iniciaven les obres per aixecar 21 habitatges entre la carretera de Barcelona i el carrer de Zurbano, una promoció que va impulsar l’anterior equip de govern i va licitar i iniciar l’actual executiu municipal.

Entre el 2021 i 2023, però, l’Ajuntament té previst iniciar la construcció de 528 habitatges – 8 promocions– de lloguer social a la ciutat. Unes obres que suposarien incrementar un 34% el parc d’habitatge públic actual, dotat de 1.568 pisos. Si bé l’actual govern municipal ha impulsat els nous habitatges social del complex de la Roureda i la promoció de Ca n’Ustrell 1, el quadripartit va planificar la construcció de les promocions d’habitatges del carrer de Francesc Layret i carretera de Barcelona. La resta, van quedar aturades a causa de la crisi del 2008.

