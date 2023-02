L’Agència Catalana del Consum (ACC) ha retirat de diferents botigues dos models de patinet elèctric de les marques Smartgyro i Uirax per irregularitats de seguretat a la part elèctrica i mecànica. Els darrers mesos, l’ACC, depenent del Departament d’Empresa i Treball, ha realitzat una campanya d’inspecció i anàlisi d’aquests vehicles en auge que es prolongarà durant aquest 2023 amb l’objectiu que les empreses que produeixen o comercialitzen patinets en compleixen la normativa.

Un cop detectats els errors, el Govern n’ha prohibit la venda i ha contactat amb els organismes de consum competents a Madrid i Andalusia, on estan radicats els fabricants o importadors dels aparells, perquè donin l’ordre de retirada general.

Els models afectats per la decisió de Consum són concretament el ‘Ziro 2 Blue’ de Smartgyro, on s’han detectat incompliments sobre la part mecànica del producte, i el ‘Basic’ de la marca Uirax, que presenta problemes tant al carregador com al programari.

Des de Consum reconeixen que no saben quantes unitats podrien haver-se venut fins ara i estarien circulant per Catalunya. La retirada d’alguns models coincideix amb la prohibició, vigent des de principis de febrer, de l’ús d’aquests vehicles al transport públic per part de l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (ATM).