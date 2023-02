El Centre d’Esports Sabadell serà protagonista de la portada del volum 31 del manga futbolístic Ao Ashi. La nova entrega es publicarà aquest proper 28 de febrer al Japó. El còmic, que es va estrenar l’any 2015, narra la història d’un futbolista japonès juvenil, Ashito Aoi, marcat per les experiències a l’acadèmia del Tokyo Esperion. Escrit i il·lustrat per Yūgo Kobayashi, en aquesta entrega es parla de les vivències d’un dels seus entrenadors al club arlequinat, convertit en el fil conductor de la història.

“És un dels mangues més populars del Japó”, explica el Cristopher, amant del manga i l’anime que s’ha fet ressò de la notícia a través de les xarxes socials. “La portada del volum 31 d’Ao Ashi posa Sabadell en el mapa històric del manga a nivell mundial, només a la mà de clubs com el Barça amb Captain Tsubasa”, repassa.

En aquest fragment del còmic, explica, l’autor és precís sobre la descripció de llocs com la Nova Creu Alta i altres elements característics de la ciutat, com ara la Rambla, que apareixen en la il·lustració. Els protagonistes, com es pot veure en la imatge, llueixen una samarreta arlequinada, amb un escut on s’hi pot llegir “Sabadell”.

!! Que en sou protagonistes del volum 31 d’Ao Ashi!!! @Aj_Sabadell per que sortiu en portada!!!! Ara mateix malauradament el manga es publica només en castellà per @NormaEdManga esperem però que aviat canviï aquesta situació! pic.twitter.com/iW5OYBcKkj — Kosmo Manga✨ (@scapadtot) February 16, 2023

Les quatre primeres entregues del còmic estan publicades per Norma Editorial, amb botiga a Sabadell. La quarta, precisament, surt aquest divendres. El manga ha arribat a la xifra de 17 milions d’exemplars venuts i fora del Japó està editat en francès, anglès, portuguès (Brasil), xinès, coreà, tailandès, entre d’altres. El 2020, va guanyar el 65è Premi Shōgakukan a la categoria General. Una adaptació de la sèrie a anime produïda per l’estudi Production I.G es va estrenar el 9 d’abril del 2022.

No és la primera vegada que l’entitat arlequinada apareix vinculada al món del manga. L’any 2013, el XIX Saló del Manga de Barcelona va comptar amb un estand fix ‘Manga en joc’ on es van exposar els dos murals que el creador d’Oliver i Benji, Yoichi Takahashi, va pintar a l’Estadi creualtenc, amb el personatge Cesc Hiroshi com a protagonista.

El lligam entre nipons i sabadellencs va agafar força a partir de l’any 2012. Poc després, l’empresari japonès Keisuke Sakamoto ocuparia la presidència del club des del 30 de juliol del 2013 fins a l’any 2015. Aquest dijous, les xarxes s’han omplert de missatges amb l’aparició del Centre d’Esports en el popular còmic nipó.

Com veieu que el @CESabadell formi part d’un manga japonès que ho està petant fortíssim? Golet al Camp Nou, passeig pel centre de la capital del Vallès i la penya @honor1903 a la Nova Creu Alta pic.twitter.com/a6I051U7X7 — Pedro Salado (@pdro_salado) February 16, 2023