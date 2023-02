En un món globalitzat és molt difícil que paraules com ni-ni, no arribin a l’altre costat del Mediterrani. Recentment, Mans Unides Sabadell, encapçalat per la responsable de MMUU Sabadell, Concepció Cabanes, s’ha reunit amb el missioner marroquí Mohamed Fuad Amrani, director general de l’associació ATIL. Una entitat que neix amb l’objectiu d’evitar l’abandonament escolar entre els més joves del Marroc.

Des de fa més de sis anys, MMUU ha col·laborat i col·labora amb l’associació, concretament, amb quatre projectes, tots ells relacionats amb l’abandonament escolar i la prevenció de la radicalització violenta de joves: “La cooperació mai pot ser homogènia i al Marroc, que es troba en una altra fase de necessitats, la col·laboració que ens dispensa Mans Unides ens ajuda a reduir l’abandonament escolar al Marroc”, explica Mohamed Fuad Amrani.

Segons explica el missioner, des de l’entrada al segle XXI, s’ha aconseguit reduir la taxa de marroquins que no tenien accés a l’educació primària, però, en canvi, encara falta invertir més recursos per evitar l’abandonament a partir dels quinze anys: “Mirem de mantenir un sistema educatiu de qualitat, sobretot, en àrees on hi ha un context amb indicadors de risc d’exclusió. En un país on el % majoritari de la població és menor de trenta anys, l’economia del país ho te complicat per introduir tants joves en el mercat laboral”.

Amb el suport de Mans Unides, s’organitzen classes extracurriculars per així, també, aconseguir que els joves marroquins puguin reforçar les seves capacitats, com per exemple els idiomes, o activitats per millorar el seu pensament crític i així no descentrar-se davant els cants de sirena de l’exterior sobre la fàcil obtenció de diners o d’una vida millor a Europa: “L’abandonament escolar té una estreta relació amb la immigració clandestina”.