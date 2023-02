El 120 Aniversari del Centre d’Esports Sabadell ja té full de ruta

El 2023 és un any especial pel Centre d’Esports Sabadell perquè arriba al seu 120 Aniversari. Per aquest motiu, el club ha preparat una sèrie d’actes que han estat presentats oficialment pel periodista sabadellenc Xavier Andreu sobre la gespa de la Nova Creu Alta amb la presència del president, Esteve Calzada, la vicepresidenta i peça cabdal en l’organització, Ana Navés, el conseller Àxel Torres, i la regidora d’Esports de l’Ajuntament, Laura Reyes. També han estat presents diversos components de la Junta Consultiva i la Memòria Històrica que han participat en la Comissió organitzadora del programa.

Un vídeo, amb música èpica, ha servit per resumir els moments àlgids d’aquests 120 anys del club, amb imatges en blanc i negre i en color, de la vella i la Nova Creu Alta. Esteve Calzada ha obert el capítol de parlaments: “Vam arribar fa gairebé sis anys precisament per la gran història del Centre d’Esports. És una història de Primera Divisió i és la categoria que li pertocaria per tota la seva història. Sempre acabo descobrint coses i anècdotes. És un club molt viu i per això sempre és parla de la força arlequinada”.

Laura Reyes ha subratllat que “pel Consistori és un orgull tenir una entitat com el Centre d’Esports Sabadell. Al darrere d’aquests 120 anys hi ha una feina molt important i el futbol és un dels motors de la nostra ciutat”.

Àxel Torres ha parlat “d’una oportunitat de recordar el que som. Aquests actes han de servir perquè es parli del Sabadell, enganxi la gent, perquè aquest club és el tercer de Catalunya i molta gent no hem necessitat ser d’un altre club. Final de la Copa, eliminatòria contra el Brugges, partits inoblidables, de tot això se’n ha de parlar durant aquest any”.

També s’ha presentat el logotip d’aquest 120 Aniversari. Ha estat escollit d’entre diversos alumnes de l’Escola Illa. El guanyador ha estat el jove Pau Quintana, qui ha volgut reflectir el seu sentiment arlequinat perquè fa 15 anys que segueix el Centre d’Esports. “Ha estat un orgull poder participar. El logotip ja té visualment el seu toc antic i he afegit un distintiu especial amb el zero”. El cartell ofereix imatges històriques de diferents èpoques”.

La vicepresidenta Ana Navés ha estat peça clau en l’organització del programa, juntament amb la Comissió. El full de ruta arrencarà el mes de març amb l’actuació dels Castellers de Sabadell aprofitant la visita del Barcelona At. a l’Estadi creualtenc el dissabte 25. L’abril tindrà com a punt important la presentació del ‘hall of fame‘ a la zona mixta i el mes de maig està prevista la presentació de la renovada web de la memòria històrica i la seva comissió.

Sopar commemoratiu

L'acte central serà el sopar commemoratiu del 120 Aniversari previst pel dijous 1 de juny amb la particularitat que se celebrarà sobre la mateixa gespa de la Nova Creu Alta, que també serà escenari d'un torneig amb la participació de mitjans de comunicació i patrocinadors el divendres dia 2, hores abans d'aixecar la malmesa gespa i iniciar un nou procés -potser definitiu- de remodelació. Tanmateix, es farà un merescut homenatge als socis amb més de 50 anys de fidelitat.

També el mes de juny es farà la presentació de les noves equipacions de la temporada 2023/24. Cal recordar que la participació dels socis ha estat fonamental en l’elecció de la segona samarreta. Es donarà a conèixer el model guanyador entre les quatre opcions finalistes, juntament amb el logo commemoratiu de l’Aniversari.

Un altre plat fort podria ser durant el mes de juliol i agost. Es disputarà un amistós davant el FC Barcelona, de veterans i també s’ha intentat amb el primer equip, però sembla complicat. Finalment, el mes d’octubre oferirà una exposició retrospectiva, ‘TrowbackCES‘, a la zona mixta i s’instal·larà una gran bandera vertical presidint la Nova Creu Alta juntament amb la bufanda del 120 Aniversari.