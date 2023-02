El Ball de Gitanes es consolida de nou a Sabadell

“L’any passat era un projecte, ara és un fet”, amb aquestes paraules Carles Prats– portaveu de la colla nova del Ball de Gitanes de Sabadell- ha definit el que per ells ha representat el ball d’aquest diumenge a la plaça de Sant Roc. La cita, que enguany ha celebrat la seva segona edició ha omplert la plaça de música, repics de castanyoles, picarols i salts dels dansaires. Organitzat,un any més, per l’Esbart Sabadell Dansaire i l’escola de Música de la Creu Alta– impulsors del projecte- l’esdeveniment ha arrencat amb la intervenció del mateix Prats dalt l’escenari.

Primer aniversari

El projecte va començar-se a plantejar el 2021, però no va ser fins al Carnestoltes de l’any passat que la colla va poder estrenar-se. Una fita que va permetre recuperar la tradició a la ciutat. Així ho ha destacat Prats: “La bona rebuda que vam tenir ens va generar molta eufòria i motivació per a continuar”. Per ell, com bé ha expressat, l’objectiu actual és clar: “Volem mantenir la tradició d’aquesta dansa a la comarca i fer que creixi a la ciutat, per això animo a tothom a participar-hi”.

El ball

Després del discurs inicial la música ha inundat la plaça. Al so dels compasos de la Jove Orquestra de La Creu Alta i la Banda d’Adults Bufasons de Escola de Música Creu Alta, dirigits pel mestre Jordi Díaz, els dansaires de la colla han iniciat l’espectacle. El ball d’enguany ha repetit els balls de l’anterior edició. No obstant això, ha aportat dues novetats. La incorporació dels núvis de ball i el ball de la jota com a “cirereta del pastís”.

Així doncs, balls tant mítics com La Polca de Sabadell s’han anat succeïnt a la plaça. Amb un públic totalment entusisasmat i partícep de l’esdeveniment, la cita ha avançat fins a culminar amb un ball conjunt entre dansaires i ciutadania. Una gran comunió en la qual grans i petits han pogut gaudir de la tradició sabadellenca.

Finalment la cita ha acabat amb una gran ovació per dansaires i músics. Posteriorment tot el grup s’ha fet una foto de família a les escales de la parròquia de Sant Fèlix. L’esdeveniment ha evidenciat un fet, la tradició registrada a Sabadell des del segle XVIII es torna a viure amb força a la ciutat.