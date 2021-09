Resoldre l’anomalia: Sabadell tindrà el seu propi ball de gitanes

Com és que Sabadell no comptava fins ara amb una colla de ball de gitanes, essent un ball propi del Vallès i que moltíssimes poblacions en tenen?

Precisament per donar solució a aquest neguit, l’Esbart Sabadell Dansaire ha posat en marxa aquest projecte que ja feia temps que caminava i que aquest cap de setmana ha estat presentat en societat. “Moltes poblacions del Vallès tenen una o diverses colles de ball de gitanes. Sabadell, com a capital de comarca, no pot quedar-se al marge d’aquell ball tan arrelat a la comarca”, explica Tomàs Manyosa, qui juntament amb altres membres de l’entitat com Anna Cris Sala, van presentar el projecte aquest dissabte passat al pati del Museu d’Art.

Mentre que diumenge a la tarda van realitzar el primer assaig de la seva -recent creada- història. Una trentena d’aficionats es va trobar a Cal Balsach, que de fet serà l’espai on assagin cada diumenge (18 a 20 h).

Des de 1798

Tot i així, no és un ball desconegut o inèdit, fins ara, a la ciutat. “L’Esbart Sabadell Dansaire ja tenia el Ball de gitanes dins del seu repertori i -de fet-, l’ha anat ballant any rere any des del 1985, cada diumenge de carnaval a la plaça Sant Roc”, explica Manyosa.

I és que, segons referències històriques, és una celebració pròpia del carnestoltes. Ja en dates tant primerenques com 1798, Antoni Bosch i Cardellach descriu així el carnestoltes d’aquell any: “Foren tres dias de Carnastoltas fredas per lo molt fret y borrascós féu lo temps, y per la poca bulla y saraus, no obstant que hi hagué 7 collas de gitanas...” .

Així mateix, la publicació La Veu del Vallès anunciava Ball de gitanes a Sabadell pel carnaval de 1902. També es van ballar el 1907.

A més a més, en el llibre Sabadell del meu record, de Marian Burguès editat el 1929 fa esment al ball de gitanes a Sabadell.

Música i vestuari

Musicalment tindrà les músiques tradicionals que tenen els balls de gitanes. “Hi haurà doncs, contradanses, xotis, la jota...”, enumera Manyosa.

“A més a més, hem creat la Polca de Sabadell. La música és una composició del mestre Joan Gómez, amb qui tenim una coneixença de molts anys, ja que habitualment dirigeix la cobla en les actuacions de l’esbart”, afegeix.

Els músics que hi participaran són la Jove Orquestra de la Creu Alta i la Banda Bufasons.

Pel que fa al vestuari i al logotip, ambdós són una al·legoria tant a Sabadell com als seus símbols. “Hem inclòs els colors de la bandera de la nostra ciutat al vestuari i la nostra inconfusible Torre de l’Aigua al logo”, remata Manyosa.

