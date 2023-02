Hi ha xarxa de wifi públic a Sabadell?

L’accés a internet s’ha convertit en els darrers anys en un bé pràcticament indiscutible per a la gran majoria de ciutadans. Gairebé tothom disposa d’una tarifa contractada amb alguna companyia de telefonia per connectar-se des de qualsevol punt a través del telèfon mòbil o altres dispositius personals. Tot i que el servei s’adquireix habitualment de forma privada i particular, sorgeix una pregunta: compta Sabadell amb una xarxa pública de wifi?

Fonts municipals sostenen que la ciutat mai ha tingut una xarxa pública en la totalitat dels carrers, sinó que els sabadellencs que volen accedir a internet sense tenir-lo contractat a través d’una companyia ho han de fer en els anomenats Espainternet. Es tracta d’un servei local que permet als usuaris connectar-se després de donar-se d’alta gratuïtament a qualsevol de les oficines del SAC. Alguns ciutadans que han fet la gestió per obtenir un usuari propi, però, avisen que han tingut problemes per accedir-hi: “ho he provat des de diversos punts amb senyal habilitat i no aconsegueixo iniciar sessió”, exposa un d’ells.

Sobre el paper, l’actual servei permet l’accés a internet en centres cívics de la ciutat i altres espais municipals com la Biblioteca del Sud, el Mercat de Sant Joan o el Complex de Gent Gran de Sant Oleguer. També es pot accedir des del Parc Catalunya, l’Escola Illa, Ca l’Estruc i el Conservatori i l’Escola de Música. En total, la xarxa compta amb 16 Espainternet distribuïts pels diversos districtes. La iniciativa va néixer perquè tothom tingui accés a les TIC i posa a disposició tot el maquinari i programari necessari per navegar lliurement, a més d’impressores.

Probablement, molts dels usuaris que estaven registrats en l’inici del servei, fa més d’una dècada, hagin deixat d’utilitzar-lo. Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística, més del 95% de les llars tenen contractat l’internet mitjançant algun operador de telefonia. Tot i això, encara hi ha qui opta per inscriure’s al servei municipal gratuït, que actualment nega l’accés en el moment d’introduir les dades a alguns dels inscrits. Tal com descriu un dels afectats, en completar la informació per navegar per internet amb la xarxa Espai Wifi, apareix un missatge emergent advertint de l’error.

“Què passa aleshores amb aquesta infraestructura? Aparentment fa la sensació que el servei continua en marxa, però potser és que ha deixat d’estar operatiu”, qúestiona després de diversos intents i haver recorregut al Servei d’Atenció Ciutadana. En aquest sentit, no és estrany que, caminant per la ciutat, aparegui en el nostre telèfon mòbil una xarxa amb el nom d’EspaiWifi, que va arribar a Sabadell el 2006. La potència dels repetidors de wifi, precisen fonts municipals, condiciona la distància a partir de la qual es detecta el repetidor i la velocitat amb què es pot navegar.

Des del consistori, argumenten que es tracta d’una xarxa que es troba en funcionament en els diversos equipaments de la ciutat i que, en passar a prop de la zona, és detectada pel nostre telèfon, tot i que no estan destinades a ser utilitzades des del carrer. Tampoc s’hi pot accedir si no s’ha donat d’alta un usuari.

En cas de presentar algun problema particular, remarquen, hi ha habilitat el Telèfon d’Atenció Ciutadana (010) per solventar qualsevol circumstància. Així, fonts municipals insisteixen que el servei continua en marxa, tot i que faran les comprovacions pertinents per si en algun moment hi ha hagut algun error o alguna incidència en la connexió.