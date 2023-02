Miki Lladó: de moment li cauen dos partits de sanció

El Comitè de Competició ha sancionat amb dos partits al tècnic del Centre d’Esports Sabadell, Miki Lladó, amb dos partits per la seva expulsió de diumenge passat al Nuevo Pepico Amat davant l’Eldense. Era el càstig esperat per la vermella directa i el doble motiu exposat a l’acta pel col·legiat Salvador Lax Franco: tirar una ampolla a la gespa de manera agressiva i dir-li al quart àrbitre “això és una vergonya”.

Es pot considerar que es tracta de la primera part de la sanció. Ara falta esperar si el Comitè, com tot apunta, entra d’ofici per les seves duríssimes declaracions postpartit en la roda de premsa. Si s’aplica el Codi Disciplinari de la RFEF per aquests casos, se li podrien afegir entre 4 i 12 partits més. De moment, el Sabadell no en té constància i es manté a l’espera d’una comunicació oficial per posar en marxa la maquinària i un possible recurs. El club s’agafa a la seva rectificació immediata a través de diferents mitjans de comunicació i el web oficial de l’entitat. Pot ser un atenuant. En les pròximes setmanes es coneixerà la decisió.

De moment, Miki Lladó no podrà asseure’s a la banqueta el diumenge que ve (19 h) en la final davant l’UD Logroñés a la Nova Creu Alta i la setmana següent a l’Stadium Gal per enfrontar-se al Real Unión en un altre duel directe. El seu segon, Gerard Bofill, agafarà la màxima responsabilitat en aquests dos partits. D’altra banda, també s’ha confirmat la sanció d’un partit a Alberto Fernández per la targeta vermella que va veure al Nuevo Pepico Amat. El conjunt de La Rioja tampoc podrà comptar amb Sergio López i Arregui per sanció.

Socis, entrades a 5 euros

Els socis del Sabadell tindran l’oportunitat d’adquirir entrades populars a 5 i 10 euros per animar a amics i coneguts i donar un bon ambient a la Nova Creu Alta en aquest transcendental duel que s’ha qualificat d’una final per la supervivència.