La família de Cipriano Martos: “Identificar les restes és una alegria”

Les restes són de Cipriano Martos. I la notícia ha suposat el descans de la família del militant antifranquista enverinat per la Guàrdia Civil el 1973: “Identificar les restes és una alegria per a la família”, sosté Antonio Martos, germà del militant antifranquista. El Departament de Justícia, Drets i Memòria ha confirmat que les restes exhumades el desembre de la fossa comuna del cementiri de Reus són del militant antifranquista Cipriano Martos, que va viure a Sabadell. I la família ho ha viscut amb emoció: “Estem molt agraïts a tothom que ens ha ajudat a trobar el meu germà”.

També ho ha celebrat la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, que s’ha reunit amb el germà de Cipriano Martos a Sabadell: “La identificació ens permet dignificar la memòria de Martos i la dels militants antifranquistes que van lluitar per aconseguir els drets i les llibertats per tenir la Catalunya democràtica que avui tenim”, ha defensat.

Martos va morir el setembre del 1973 després de ser torturat i per la ingesta d’àcid càustic durant els interrogatoris als quals el va sotmetre la Guàrdia Civil. “El van triturar a una ratera, el van enverinar perquè morís cremat per dins, sense cap opció de defensa”, ha criticat Martos. En aquest sentit, Alfons Aragoneses, director general de Memòria Democràtica, defensa que la justícia obri una investigació per aclarir els fets i reclamar responsabilitats. “Això ho haurà de decidir la justícia, es agradaria que es pugui fixar el relat jurídic de què va passar al 1973 amb Cipriano Martos”, ha afegit Aragoneses.

La recuperació del cos forma part del Pla de fosses 2020-2022 de la Generalitat. És la vintena persona exhumada identificada a Catalunya des de la creació del Programa d’identificació genètica, el 2016. L’Antonio busca ara la manera de traslladar el cos del seu germà al seu poble natal de Granada, perquè han d’assumir ells les despeses i el trasllat. La Generalitat, però, ja ha avançat que es posarà a disposició dels familiars perquè les despulles de Martos reposin a la terra que el va veure néixer.

Qui va ser, Cipriano Martos?

Cipriano Martos Jiménez (1942) era un obrer i sindicalista d’origen andalús que va emigrar cercant feina per Andalusia i l’Aragó, i després a Sabadell, Terrassa i Reus. Va treballar de jornaler, miner, al tèxtil i paleta, i es va afiliar al sindicat OSO (Oposición Sindical Obrera), va ser militant del PCE M-L (Partido Comunista Español Marxista-Leninista) i membre del FRAP. La Guàrdia Civil el va detenir el 25 d’agost del 1973, després d’impulsar propaganda política “il·legal” a Igualada. El van arrestar a la caserna de Reus, on va ser torturat durant l’interrogatori. El van obligar a beure un líquid corrosiu conegut com a líquid de la veritat, una combinació d’àcid sulfúric i gasolina. “El meu germà no va matar ningú, només va repartir papers per denunciar injustícies”, ha lamentat Martos.