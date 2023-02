Roger Padrós conquerirà la Cava Urpí aquest divendres

El cantant polinyanenc Roger Padrós escamparà la seva vitalitat aquest divendres, a les 21h, a la Cava Urpí, la sala privada d’espectacles d’UiU Promotors. Hi presentarà La Vida és Millor, que es presenta com “un punt de trobada”. Un àlbum que evoca “espais quotidians i familiars on pots ser tu mateix, llocs que a vegades són plens d’anècdotes, riures i a vegades de silencis”, amb persones còmplices.

Es tracta d’un projecte transversal de Padrós, en què ha bolcat tota la feina artística i personal dels últims tres anys. Cada cançó, doncs, “és com un d’aquests llocs, moments o persones” que, en definitiva, “fan que la vida sigui millor”.

Les entrades per al concert són a punt d’esgotar-se. De fet, és possible no en quedin en les pròximes hores, tal com ha passat amb la majoria de concerts programats aquesta temporada per la Cava Urpí. La sala ha fet sold out el dissabte, a l’espectacle de Lluís Coloma, que arriba a Sabadell per la gira del seu 20è aniversari i la presentació del disc Trip to Everywhere.

La Cava Urpí també ha esgotat entrades per al concert d’Andrea Motis, del 10 de març, així com ho va fer el gener amb el d’Albert Pla i aquest mes amb les actuacions de Donesstrings, Los Watts 6.0 i el Tribut a El Último de la Fila.

El 3 de març actuarà Son de Rosas, un tribut a la Oreja de Van Gogh; el 4 de març, Manu guix en acústic; el 17 de març, Els Impossibles; el 24 de març Big Mamam Montse & Sister Marion; i el 25 de març, l’artista revelació Ven’nus, un talent de la ciutat que ha irromput amb estil propi en el panorama musical català.

En aquesta temporada hi ha lloc per al teatre. L’actor Ramon Madaula i la periodista Raquel Sans protagonitzaran el recomanat espectacle Buffalo Bill a Barcelona, a l’auditori d’Espai Cultura, el 18 de març.

La programació de la Cava Urpí de la temporada arribarà fins al juny. Hi aterraran, entre altres, Sergi Carbonell, Chichuelo, Gemma Humet, Toti Soler, Laura Andrés, Arnau Tordera, Vernat o The Beatboys.