Sabadell, candidata per a acollir la ‘final four’ de waterpolo femení

La Finetwork Aquàtics, del Club Natació Sabadell, podria tornar a acollir una final four de waterpolo femení. El passat dimecres, l’entitat sabadellenca, juntament amb la Federació Catalana de Natació i el CN Mataró, van fer la petició formal a la LEN, el màxim organisme europeu, per ser l’escenari de l’edició d’aquest 2023 prevista per a finals del mes de maig.

En les darreres setmanes, la Nova Escullera, del CN Barcelona, era una de les opcions que estava sobre la taula, però finalment s’ha descartat. L’opció de celebrar-se a Sabadell té el suport del CN Mataró, l’altre equip català que tindria opcions de classificar-se per a la final a quatre. Aquest cap de setmana, els tres equips catalans –el Mediterrani, ja sense opcions– es juguen el bitllet. L’Astralpool és qui ja hi té un peu i mig, amb els cinc gols de renda per afrontar la tornada a Ostia (Itàlia) davant el SIS Roma.

Si Sabadell és o no la seu de la final four quedarà resolt la setmana vinent, quan la LEN faci oficial la seu. Entre les possibles candidates, a part de Sabadell, hi hauria, també, Hongria. El darrer precedent a la ciutat va ser l’any 2019, aleshores l’Astralpool Club Natació Sabadell va aixecar la cinquena i darrera Copa d’Europa davant l’Olympiacos.