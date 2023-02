L’Astralpool, a Roma a certificar el bitllet per a la desena ‘final four’

Molt s’haurien de complicar les coses aquest dissabte a Ostia (20 h), a tocar de Roma, perquè l’Astralpool Club Natació Sabadell quedi fora de la que seria la seva desena final four de la Copa d’Europa. Les sabadellenques afronten la tornada dels quarts de final amb un còmode avantatge de cinc gols (15-10), després del bon paper exhibit a la Finetwork Aquàtics davant el SIS Roma. Tot i la situació que arribarà l’equip al decisiu partit, el tècnic David Palma no vol sentir a parlar de final four abans d’hora: “L’avantatge que portem és per jugar amb tranquil·litat, però això no vol dir que hàgim de sortir a especular. Això seria un error”, alerta Palma.

Les ‘giallorossi’, tot i tenir un peu fora, van aconseguir posar l’ai al cor als aficionats sabadellencs durant alguns trams del partit d’ara fa dues setmanes, quan les italianes es van arribar a situar a només un gol de les penta campiones d’Europa (9-8): “El triomf a la Copa de la Reina és un estímul per continuar treballant, per no refiar-nos ni creure’ns que som les millors del món. Per guanyar haurem d’estar al màxim nivell”, detalla David Palma. Les sabadellenques, quan saltin a l’aigua, ja sabran els tres rivals amb els quals es podria trobar en una hipotètica final four.

El líder visita la Nova Escullera

D’altra banda, l’Astralpool CN Sabadell masculí, líder invicte de la Divisió Honor, afrontarà la darrera sortida de nivell d’aquí a final de la competició regular. L’equip de Quim Colet visita aquest dissabte (18 h), la Nova Escullera per enfrontar-se al CN Barcelona, quart classificat, amb quatre derrotes. “Ens juguem poder assegurar la segona plaça, davant un rival que, encara que no li estiguin sortint bé les coses, és un equip molt perillós. Poder continuar sent els líders ja és un estímul per sortir a totes”, assegura el tècnic Quim Colet.