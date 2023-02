Nova vida als locals comercials buits de Sabadell?

“A vegades hi aventuren finalitats socials, però ara que hi ha tanta demanda d’habitatge, és hora de donar nous usos a tots aquells locals comercials buits”. El lobby vallesà 2015 Projectes i Gestió (un equip de professionals de la construcció i de l’àmbit legal) ha reclamat que ajuntaments i Generalitat accelerin “la legislació per a transformar locals tancats, fora de la primera línia comercial, en habitatges d’entre 40 i 90 m2 de ple dret”. Així ho sosté el president de l’equip, José Maria Coderch, que augura que “a Sabadell podria haver-hi prop de 400 baixos que actualment estan tancats”. Segons un comunicat facilitat per l’organització, aquesta és un exercici de sostenibilitat, ja que “únicament s’ha de transformar l’ús de l’espai, i no crear-lo”. Coderch assegura que en l’actualitat hi ha una legislació que possibilita aquest tràmit (Decret 28 de la Llei del Sòl), però lamenta que “els ajuntaments ho dificulten amb requisits molt rígids i normatives urbanístiques inflexibles”.

Fonts de l’Ajuntament de Sabadell, però, referencien que al municipi se’n atorguen contínuament de llicències d’aquest caire, i que no és un problema que afecti realment a Sabadell.

El cas del carrer de Salvany

El grup de pressió alerta d’un possible exemple de “mala praxi” en un local al carrer de Salvany del municipi, que porta deu anys tancat. Segons el president del lobby, “l’Ajuntament de Sabadell denega l’expedient de llicència de canvi d’ús d’habitatge”; i veus del consistori asseguren que en aquest cas el canvi no pot realitzar-se perquè la seva consideració urbanística reserva específicament els baixos per a locals comercials i legalment no es poden convertir en habitatges.

Val a dir, però, que malgrat aquest cas enquistat, Sabadell ha presenciat diverses transformacions de baixos comercials que han esdevingut habitatges. El Diari de Sabadell va fer-se ressò fa uns mesos de la situació de l’edifici situat al carrer de Buxeda, número 23, que —a part d’amagar un refugi antiaeri a sota els seus peus— va reconvertir-se en domicili. El grup 2015 Projectes i Habitatges, que opera a tot Catalunya , però té la vista molt posada a Sabadell, ha tramitat més de 40 expedients per transformar locals comercials en habitatges, dels quals quatre són a Sabadell, tal com relata el seu president.

Locals buits al Vallès

En xifres de l’any passat, l’Observatori i l’Àrea de Desenvolupament Econòmic del Consell Comarcal va identificar la presència de 4.364 locals en planta baixa, amb un ús “potencialment” comercial, que es trobaven en aquell moment buits. De la feina de camp també se’n desprenia que, de mitjana, el 81,77% dels establiments en planta baixa té una activitat comercial o de serveis.