La Campanya Contra el Quart Cinturó es manifesta als carrers de Barcelona

Per part sabadellenca, el portaveu de la CCQC, Joan Carles Sallas, ha denunciat que s’estiguin intentant defensar “projectes del segle passat” que “actuen com a xantatge ambiental als pressupostos quan no hi tenen a veure”, ja que han esdevingut condicions per tal que el PSC aprovi els comptes del Govern. Per això, ha defensat “un altre model d’ordenació del territori que respecti la natura i la biodiversitat”.