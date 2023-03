Nova piscina coberta i pistes de pàdel a Sant Quirze

Nova piscina coberta a Sant Quirze. El ple celebrat la setmana passada a la localitat vallesana va servir per tirar endavant l’aprovació inicial del projecte executiu de la nova piscina coberta municipal, al complex esportiu de Can Casablanques.

Aquest projecte, fruit d’un concurs d’idees i realitzat per l’empresa 080 Arquitectura, defineix un edifici de planta subterrània, planta baixa i 1ª planta on s’encabirà la piscina municipal i diversos espais. Així, tal i com va explicar el tinent d’alcaldia de Territori, Josep Coll, es preveu una piscina climatitzada principal de 530 m2, una secundària destinada a la pràctica esportiva infantil de 208 m2, sala d’aigües de 140m2, sala d’activitats conjuntes de 720m2, tres sales de massatges de 432 cadascuna i un solàrium amb terrassa de 462 m2. Els treballs també preveuen la construcció de tres pistes de pàdel.

Segons Coll “l’actual equipament té 40 anys de vida i ha quedat obsolet. L’espai ha patit diverses adequacions d’emergència “però requereix adequar-lo a les necessitats i demandes actuals del conjunt del veïnat”.

Estalvi energètic

El projecte presentat la setmana passada també contempla mesures d’estalvi energètic, sostenibilitat i aprofitament d’aigües, entre altres aspectes.

Aquest pavelló d’aigües és la primera de les actuacions o primera fase de la remodelació del complex esportiu de Sant Quirze. A més de la piscina coberta i les pistes de pàdel, hi ha d’haver una nova pista poliesportiva coberta, un bar restaurant, un espai pels clubs i una nova zona de serveis. Aquesta primera fase té un cost d’uns 11,5 milions d’euros.

El punt va ser aprovat en el ple de la setmana passada per majoria absoluta, amb els vots a favor de Junts per Sant Quirze i Sant Quirze en Comú; vot en contra del PSC; i abstencions de Ciutadans i Junts per Catalunya.