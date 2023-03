Miki Lladó: “Fent les coses com avui guanyarem molts punts”

Les valoracions del tècnic arlequinat, Miki Lladó, després de l’empat sense gols davant el Real Murcia (0-0).

La jugada polèmica: “(riu) Bé, era penal. Ja ens arribarà. No sé quantes setmanes portem, però ja ens el xiularan a casa”.

Actuació de l’equip amb pilota i sense: “Ens han xutat una vegada entre els tres pals i ha estat per un excés de confiança de l’Álex. Avui l’equip ha fet un partit molt competit. És cert que ells no han generat, però nosaltres tampoc. Ha estat un partit de la categoria. L’equip ha estat francament bé en fase defensiva i l’equilibri ha estat bo i sa, entre l’atac i la defensa. Personalment, estic molt satisfent, i fent les coses així tindrem moltes possibilitats de guanyar punts”.

Satisfet amb el punt?: “Sumem contra un bon rival. Els pròxims, després de la UD Logroñés i Barça Atlètic, són equips de tipologia similar. Estem competint contra tots i l’equip està entenent el nivell de tensió i concentració que ha de fer per fer partits com els d’avui. A vegades ens ha faltat algun punt d’encert, però si l’equip continua fent les coses com les que ha fet avui, guanyarà molt més que no pas empatant o perdent”.

Pas endavant de l’equip amb els diversos canvis: “L’objectiu era guanyar el partit, evidentment. L’equip ha sortit molt intens i l’ambient era molt. Ells no trobaven la manera de generar joc per dins, a excepció del moment de l’Álex per excés de confiança. El Múrcia té una gran plantilla i avui no ha sabut jugar perquè el mèrit ha estat nostre”.

Més de 4.100 aficionats a la Nova Creu Alta: Amb aquest ambient perdrem molt poc fins a final de temporada. És el que es necessita. Avui t’han faltat recursos per merèixer aquest gol, però a vegades en els minuts finals, marques. Avui hauria estat sobretot gràcies a l’afició.

Mes de març per treure el cap?: “Estem nedant braça. Traiem el cap i el tornem a posar. Estem responent bé i cada cop veig a la gent més estable. Avui ha estat la millor actuació de l’Armando Corbalán de tot l’any, Álex Gualda ha demostrat al nivell que està, el Guillem Molina, l’Adán Gurdiel, l’Álex Sala quan el requerim de central… Estem en l’escenari de lluitar fins al final. Avui personalment em sento satisfet”.

Sostre de l’equip?: “En nou partits i mig hem encaixat cinc gols i n’hem marcat sis. L’equip està posant el to que necessita. Ara no veig fragilitat. Costa fer-nos ocasions de gol. Seguirem així, lluitant durant tots els pròxims partits”.