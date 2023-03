Desfeta de l’OAR Gràcia a Sant Esteve que pot ser fatídica (31-28)

En una jornada en què hi havia uns quants partits d’especial interès per als equips de la zona alta, el Gràcia no ha pogut tornar de Sant Esteve Sesrovires amb els dos punts necessaris per no despenjar-se de La Roca o, fins i tot, per atrapar-lo en cas que el conjunt roquerol hagués punxat a Sant Esteve de Palautordera, que no ho ha fet (28-33) i ha reforçat la segona plaça, ja que el Sant Cugat només ha sumat un punt a Sarrià de Ter (30-30).

Decepció gran, doncs, per als graciencs contra un rival que lluita per mantenir la categoria i que agafa aire amb la victòria aconseguida. I això que el partit s’ha posat ben aviat de cara per als jugadors de Pere Ayats gràcies al parcial 0-3 de l’obertura. Arribat a l’equador de la primera part, el 5-9 mantenia una diferència que es pot considerar lògica en funció de la classificació d’ambdós equips, però a partir d’aquí el partit ha fet un gir inesperat. Dels 9 gols en 15 minuts el Gràcia ha passat a no marcar-ne cap en el 12 següents. Per circumstàncies de tota mena cada possessió ha estat fallida, de manera que la crisi li ha costat encaixar el parcial 5-0 i ser superat (10-9). Quan faltaven 3 minuts ha despertat per mantenir l’intercanvi de gols que ha establert el 13-12 de la mitja part.

Decepció

Res decidit encara, al Gràcia li calia una mostra d’autoritat per recuperar de nou el control. Malauradament, les dues primeres possessions, que han acabat en pèrdua, han estat un petit tast del desencert i de l’infortuni que ha anat acumulant durant bona estona, en què el Sant Esteve ha deixat mostra de la seva eficiència (20-15). Els verd-i-blancs han hagut d’arriscar i avançar la línia defensiva per incomodar el rival, però en primera instància sense èxit (23-18) fins que el parcial 0-3 els ha obert la porta a l’esperança (23-21).

Tanmateix, no han tingut opció a la remuntada, ja que cada vegada que han pogut posar-se a només un gol de diferència han malbaratat l’intent. El 27-25 els ha ofert l’última oportunitat i tampoc n’han tret res de bo, al contrari, en tres accions d’u contra u el Sant Esteve ha sentenciat (30-25) quan quedava poc temps per a evitar la desfeta.