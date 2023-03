Com serà el futur barri de Ca n’Ametller a Sant Cugat?

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès retrata a través d’una exposició en línia com serà el futur barri de Ca n’Ametller. El web santcugatdelfutur.cat permet conèixer els reptes del municipi en àmbits com el desenvolupament, l’habitatge, les infraestructures de mobilitat, l’entorn verd o la qualitat de vida a través del nou veïnat, que té 107,5 hectàrees situades als sectors de Can Mates, Can Rabella, Can Fontanals i Can Cabassa.

El barri generarà una nova centralitat, amb elements clau com l’Hospital General de Catalunya o el Sant Cugat Centre Comercial a tocar. El web també es podrà consultar a través de codis QR situats a les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i en cubs expositius en diferents espais del municipi.

Més oferta d’habitatge

En la mostra s’expressa el paper del futur barri, que augmentarà l’oferta d’habitatge en un municipi que ha triplicat la seva població des de 1980, amb la previsió d’arribar als 100.000 habitants l’any 2033. Segons dades de l’Ajuntament, cada any marxen del municipi 3.769 persones, la majoria joves, pels alts preus de l’habitatge.

En aquest sentit, el fet de reservar la meitat dels immobles per habitatge assequible i una estimació de duplicar els pisos de lloguer per a joves hauria d’ajudar a retenir població de la localitat en aquest barri.

El projecte, a més, es definirà a través d’un procés participatiu de ciutadans, partits, experts i investigadors fet entre 2021 i 2022, però que tindrà continuïtat per acabar de definir l’espai. Per a fer-ho, comptarà amb elements vinculats amb l’entorn verd, l’autosuficiència o la captació d’empreses de la nova economia, vinculades a una nova estació on confluiran FGC i Rodalies.