La Crida per Sabadell ha criticat aquest dimarts la manca de transparència durant l’actual mandat per part del Govern municipal, acusant l’executiu local d’amagar informació pública i fer servir l’Ajuntament com a eina de partit. “Aquesta forma de govern és autoritària i prepotent”, ha assenyalat la cap de llista de la formació, Nani Valero.

La portaveu del partit, Nani Valero, i l’actual regidora, Aurora Murillo, han exposat en roda de premsa al consistori un seguit d’exemples per denunciar la manca de transparència i l’opacitat del Govern liderat per Marta Farrés, assenyalant-lo com “el govern de les excuses, més que el de les respostes”.

Moltes preguntes, poques respostes

Murillo ha exposat que “el 39% de les preguntes que han fet l’últim any encara continuen pendents de resposta”, i ha explicat que de la resta, les respostes no atenen al que ha preguntat específicament sinó només al que al PSC li interessa explicar.

“Hem presentat 472 preguntes a govern durant tot el mandat i algunes d’elles han trigat gairebé dos anys a respondre-les. Tot i dir-nos que són els més transparents, de mitjana triguen dos mesos a respondre una pregunta bàsica, si tenim la sort de què ho volen fer”, ha lamentat.

En la mateixa línia, Valero ha lamentat l’“interès per amagar informació” per part del Govern, i ha remarcat que el grup continuarà fiscalitzant la gestió en un mandat que, segons han expressat, cada dia és menys transparent. Prop d’una desena de casos han estat posats en coneixement de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP), organisme de la Generalitat.