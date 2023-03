La nova edició de les Vacances de la Gent Gran oferirà 2.500 places distribuïdes entre 18 destinacions amb Cadis, Portugal, Malta i Eslovàquia com a novetats. Les inscripcions s’avancen i seran del 27 de març al 14 d’abril i, per primer cop, es podran fer per Internet, tot mantenint l’opció de fer-les presencialment. L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, va explicar ahir en roda de premsa que la recuperació de les vacances era “un compromís que es recuperava l’any passat perquè hi ha molta gent que, si no és d’aquesta manera organitzada per l’Ajuntament, no viatja”.

Per la seva banda, la presidenta de la Coordinadora de Casals de la Gent Gran de Sabadell, Maria Rosa Mota, comentava que els viatges són el fruit d’una feina “que és un gran valor per a les persones de Sabadell” i va afegir que “viatjar és descansar i desconnectar, però també una manera d’activar la gent gran”.

Tardor del 2023 i primavera del 2024

Els viatges es duran a terme a la tardor de 2023 i a la primavera de 2024 i oferiran diferents tipus d’estades que inclouran trasllats, hotel en pensió completa, excursions, assegurança i guies i monitors socioculturals amb coneixements d’idiomes per als desplaçaments internacionals.

Amb una durada d’entre 4 i 7 dies, els preus oscil·laran entre els 250€ i els 895€. En aquest sentit, s’han previst bonificacions per a les persones amb menys recursos, que cobriran fins al 75% de la tarifa dels viatges.