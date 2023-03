Desmantellen diversos prostíbuls a Sabadell en un operatiu policial amb set detinguts

La Policia Nacional ha detingut a Sabadell i a Barcelona set persones de nacionalitat xinesa com a responsables d’un delicte de pertinença a organització criminal, prostitució coactiva i delicte contra el dret dels ciutadans estrangers. El cos ha desmantellat nou locals que funcionaven com a prostíbul i s’han alliberat setze dones xineses que exercien la prostitució obligades mitjançant abús de superioritat i per la situació de necessitat i vulnerabilitat.

La Brigada Local de Policia Nacional de Sabadell encarregada de la instrucció del cas es va coordinar amb altres Unitats Policials d’Estrangeria per dur a terme nou inspeccions dels espais per part d’altres unitats policials d’estrangeria a Inca (Mallorca), Premià de Mar (Barcelona), Palamós (Girona) i Alacant de manera simultània. L’actuació es va desenvolupar després de comprovar que a la pàgina web de contingut sexual tenia anunciats locals com a prostíbuls a les diverses localitats.

Aquesta investigació es va iniciar el gener del 2022, en constatar-se l’existència de pisos a Sabadell en els quals s’exerciria el contacte i la prostitució per ciutadanes de nacionalitat xinesa. Les víctimes eren obligades a exercir la prostitució en habitacions amb manca de ventilació i insalubritat, que a més era el lloc on dormien i vivien.

Com a resultat d’aquest conjunt i simultani operatiu es va procedir a l’alliberament d’un total de 16 dones de nacionalitat xinesa de les quals nou es trobaven en situació irregular a Espanya exercint la prostitució. Un cop alliberades, s’ha ofert l’assistència i l’ajuda de serveis socials de les comunitats autònomes on resideixen.