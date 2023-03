La cimentera de Montcada podrà continuar l’activitat

El Govern ha aprovat la nova autorització ambiental per la cimentera de Holcim a Montcada i Reixac, que podrà continuar amb la seva activitat tot i les peticions de tancament per part de l’Ajuntament de la localitat i de la plataforma veïnal Antinicineració. Segons ha confirmat el Govern, després d’emetre una resolució provisional al desembre, el Departament d’Acció Climàtica va concedir el 9 de març l’autorització que fa possible que la planta, que dona feina a 300 persones de manera directa i indirecta, mantingui l’activitat. Fonts de la conselleria han detallat que la companyia reuneix les garanties ambientals exigides. Segons Acció Climàtica, els recursos interposats assenyalaven problemes administratius en la tramitació.

Al seu torn, l’empresa ha manifestat “plena satisfacció” per la decisió del Govern i ha assegurat que “la nova autorització ambiental resol la situació creada amb l’anterior, durant la tramitació de la qual es va incórrer en un defecte de forma”, per part de l’Executiu. La companyia –que anteriorment es deia LafargeHolcim- ha reiterat que “compleix amb la normativa més estricta vigent en matèria mediambiental”.

L’empresa ha rebut autorització per la fabricació de ciment i de clínquer en forns rotatoris.

Errors administratius

Holcim va presentar la sol·licitud per renovar l’autorització el 3 de març de 2021, després de l’anul·lació de les autoritzacions ambientals prèvies per sentència judicial, per errors administratius i que “no han posat en dubte en tots aquests anys el comportament ambiental de la cimentera”.

“El procediment ha estat el més estricte previst a la normativa”, apunten fonts d’Acció Climàtica. D’aquesta manera, s’ha realitzat una verificació formal de la documentació i s’ha constatat que no hi ha cap nou instrument de planejament urbanístic que afecti la parcel·la. L’Ajuntament, segons detallen les mateixes fonts, no ha emès informes en l’àmbit de les seves competències.

Rebuig dels veïns

Tot i aquestes proclames, el col·lectiu veïnal va entregar al desembre 1.500 signatures a la conselleria perquè es formalitzés la clausura de l’espai, un cop el Tribunal Suprem ja havia rebutjat el recurs de cassació amb què es demanava frenar l’execució de tancament. La plataforma va defensar en el seu moment que havien guanyat “tots els judicis” al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i a l’alt tribunal estatal.

L’organització denunciava irregularitats, com ara en el sistema per mesurar les emissions contaminants.

La UGT celebra l’autorització

La UGT, en canvi, ha rebut amb bons ulls la concessió que reclamaven “des de fa mesos” i que permet mantenir l’activitat de la fàbrica i garantir que tots els treballadors mantinguin la feina. “Actualment, la planta reuneix totes les garanties ambientals exigides per les directives europees en matèria de prevenció i control ambiental”, assegura el sindicat.