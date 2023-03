El Banc Sabadell descarta retornar la seu social a la ciutat: “Està fora de l’agenda”

El Banc Sabadell no tornarà a tenir la seu social a la ciutat, almenys de moment. El president de l’entitat, Josep Oliu, ha assenyalat que ara com ara no es plantegen revertir la decisió de traslladar-se de Sabadell a Alacant el 2017. “No hi és damunt la taula. No és a l’agenda”, ha assegurat el president de l’entitat aquest dimecres en una trobada amb periodistes abans de la Junta General d’Accionistes. Sobre què hauria de canviar perquè això es produís, el president de l’entitat ha indicat irònicament que “no sap les condicions, però encara no s’han donat”.

En clau d’actualitat, Oliu ha descartat que la tempesta financera desencadenada pel rescat de Credit Suisse i la fallida del Silicon Valley Bank tingui una incidència a la banca espanyola i a l’entitat que presideix. “No té cap sentit pensar en cap repercussió posterior d’aquesta tempesta financera per a la banca espanyola”, ha assegurat Oliu, que ha destacat que, a diferència d’altres crisis anteriors, la banca ha diversificat els seus riscos i té prou liquiditat. Fins ara, malgrat la caiguda en borsa de fins a un 5%, el Banc Sabadell ha aconseguit mantenir en tancaments la zona d’un euro per acció i es va refer en un camí alcista.

En la mateixa línia, el conseller delegat del banc, César González-Bueno, ha subratllat que l’entitat “no té exposició a Credit Suisse” i ha apuntat que Banc Sabadell tampoc no té necessitat d’emetre deute de tipus AT1 -per reforçar el seu matalàs de capital- fins a 2026.

Oliu ha argumentat que tampoc la cartera de deute suposa un problema per als bancs espanyols, i ha afegit que en el cas del Sabadell representa un 11%. González-Bueno ha comentat en aquesta línia que més del 60% dels dipòsits de Banc Sabadell estan coberts pel Fons de Garantia de Dipòsits. Sobre aquesta qüestió, Oliu ha volgut elogiar el paper del Banc Central Europeu (BCE) per resoldre la crisi de Credit Suisse. “Des de l’inici d’aquesta crisi la reacció del BCE ha estat molt positiva“, ha ressaltat Oliu, que també ha celebrat que se segueixi permetent el pagament de dividends als bancs europeus.

Oliu: “Hem tingut una progressió sòlida”

Com a balanç, el president del Banc ha protagonitzat un discurs marcat per l’optimisme. Ha destacat que és l’entitat que “més es revalora” a la borsa: “Hem tingut una progressió sòlida i de solvència”, ha celebrat. La Junta General d’Accionistes de demà suposarà la reelecció d’Oliu com a president i, així mateix, significarà donar llum verda a un divint complementari de 0,02 euros per títol corresponent al 2022. També s’aprovaran els comptes de l’any anterior i se’n revalidarà la recompra d’accions per 204 milions d’euros.

El Banc va tancar el 2022 amb 8859 milions d’euros de benefici, la qual cosa va suposar un increment de 62% en relació amb l’any anterior. És el segon millor resultat de l’entitat, només darrere del 2006 (908 milions de benefici).