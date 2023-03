Què fa un autobús madrileny circulant per Sabadell?

En els últims dies, els sabadellencs més desperts han pogut veure circular per la ciutat un autobús d’una tonalitat més aviat blau cel per Sabadell. Es tracta d’un vehicle de la flota del transport públic de Madrid que s’ha incorporat a la línia B2, que cobreix el recorregut entre la ciutat i Ripollet. Un servei que opera Moventis Sarbus-La Vallesana.

Es tracta, tal com ha informat la companyia, d’un vehicle que ha adquirit de l’empresa pública de l’Ajuntament de Madrid per “assolir la demanda de passatgers” i “satisfer” la prestació del servei. Per ara, fa aquest recorregut per aquestes localitats del Vallès Occidental, passant per trams de l’N-150 a Barberà -una de les parades a tocar del Baricentro- i Cerdanyola i també s’atura a prop de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Ripollet, a l’entrada sud de la població.

La intenció de Moventia és “vinilar” el bus amb els colors corporatius, és a dir, amb els clàssic taronja -de tonalitat carbassa-, blanc i vermell, una imatge molt icònica d’aquests vehicles. “Encara no s’ha dut a terme, perquè es prioritza l’eficiència del servei de transport”, ha justificat.