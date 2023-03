La Faràndula acull l’espectacle ‘LOOP’, un viatge a les entranyes de l’escenari

La companyia Aracaladanza, referent internacional de les arts escèniques, arriba a Sabadell amb LOOP, una proposta de dansa contemporània que ret homenatge al món escènic. L’espectacle, dirigit pel coreògraf Enrique Cabrera, acosta la dansa al públic més petit, alhora que endinsa l’espectador en un recorregut a través de les entranyes de l’escenari a la recerca de la seva màgia.

Aquesta producció, guardonada amb el premi al millor espectacle de dansa de 2022 per FETEN, es podrà veure el 25 de març al teatre La Faràndula, dins la programació de primavera del Centre de creació laSala i en el marc del festival Dansa Metropolitana. Les entrades tenen un preu de 10 euros.

‘Loop’, a les entranyes de l’escenari

Què queda després dels aplaudiments d’una funció? Què succeeix just quan el teló cau? Qui recull, ordena i neteja l’escenari? Com és un teatre buit? La prestigiosa companyia madrilenya proposa una aventura imaginada en què l’escenari esdevé un llenç en blanc, mentre que l’espai teatral resulta ser la mateixa escenografia. LOOP és teatre dins del teatre, dansa dins de la dansa. Una carta d’amor a la maquinària escènica, en què ballarins, maquinistes i elèctrics, junt amb telons, focus, caixes d’emmagatzematge, bambolines, escales, moquetes i matalassos es converteixen en els protagonistes de la funció, acompanyats de ben a prop per un públic que també és part de la funció.

La companyia, nascuda el 1995 i reconeguda com a pionera i abanderada d’un llenguatge escènic d’alta qualitat per a tots els públics, crea per a l’ocasió una dramatúrgia visual, lliure com els somnis, que pretén alliberar la imaginació dels espectadors de totes les edats. Gràcies a la combinació del treball coreogràfic, l’enginy i la creativitat, Aracaladanza crea un espectacle innovador i eficaç, ple de cops d’efecte, humor intel·ligent, teatralitat, absurd, moments entranyables i sorpreses.