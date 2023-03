‘La Perla de las Antillas’, concert d’òpera a l’Acadèmia de Belles Arts

El Cicle de Música Clàssica de l’Acadèmia de Belles Arts proposa un nou concert operístic aquest divendres, a les 19.30h, amb La Perla de Las Antillas.

El concert comptarà amb la soprano Indira Ferrer, qui ha cantat com a solista a prestigioses sales de concert com el Palau de la Música Catalana, el Gran Teatre del Liceu i la Faràndula de Sabadell. També a teatres internacionals com el König Albert Theatre, el Teatre Nacional de Cuba o el Palau Museu Vergara de Chile entre altres.

Al piano, hi haurà Manuel Ruiz, qui ha estat Premi d’Honor per el Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona. Treballa com a repartorista en el Conservatori del Liceu i, a més, col·labora habitualment amb el Cor i Orquestra del Gran Teatre del Liceu en la direcció i representació d’obres com la Flauta Màgica, Allegro Vivace i Hänsel & Gretel.

L’entrada té un preu general de 7 euros, mentre que per als membres col·laboradors de l’Acadèmia és gratuït; per als estudiants, 4 euros; i per als estudiants del conservatori Municipal de Música de Sabadell, 3 euros.