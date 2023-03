Tibidabo TR, Can Rull RT i Sabadell Nord inicien la segona fase

Aquest cap de setmana es dona el tret de sortida a la segona fase de Segona Catalana. Tibidabo Torre-romeu, Can Rull RT i UE Sabadell Nord afronten aquest tram final de competició amb objectius diferents, també propiciats per l’estranya organització de la competició. L’organització del grup 4 ha quedat dividida en 1 subgrup que lluitarà per l’ascens i 4 subgrups que lluitaran per la permanència, baixarà un equip de cadascun d’ells.

El Tibidabo TR, que va acabar la primera fase a la 4a plaça, es va quedar a les portes de poder disputar la fase d’ascens. Ja salvat per haver quedat enquadrat amb el retirat Cerdanyola “B” i sense opcions d’ascens, els de Torre-romeu afronten aquests partits amb l’únic objectiu de quedar el més amunt possible. Els seus rivals seran el Voltregà i l’At Gironella, contra qui debutaran aquest diumenge a les 12 al Municipal de Torre-romeu i que és el seu principal perseguidor a la taula, 4 punts per sota del ‘Tibi’.

El tècnic, Toni Sallés ha valorat la temporada del seu equip: “Hem donat un nivell molt alt durant la primera fase tot i no haver acabat entre els 3 primers. Ens hem deixat punts en partits que podríem haver guanyat, però estem molt satisfets”. També ha parlat dels objectius per a la segona part de competició, sense res en joc: “Ens marquem objectius a curt termini per seguir competint i no perdre la motivació. Intentar guanyar tots els partits i, tant de bo, aconseguir el primer lloc de la nostra lligueta ha de ser l’objectiu fins a final de temporada”.

El Can Rull RT, per la seva banda, va finalitzar la primera fase amb la mateixa puntuació que el Tibidabo, però en la 5a posició pel gol-average. Quedant-se, també, a les portes de la fase d’ascens, els arlequinats afronten la segona lligueta amb la permanència assegurada gràcies als 17 punts d’avantatge que té respecte al descens. UD San Lorenzo, Vic Riuprimer i Sant Quirze, acompanyaran als del barri de Can Rull en aquesta segona fase. Amb 6 punts d’avantatge respecte al Sant Quirze, el seu principal perseguidor, l’objectiu és assolir la primera plaça del subgrup. Debutaran aquest cap dissabte a les 19 davant del Vic Riuprimer a la ZEM de Can Rull.

L’entrenador, Jose María Numosky, ha valorat: “Hem fet una gran temporada. L’objectiu era la permanència i hem estat fins al final competint per la fase d’ascens, tot i les nombroses baixes que hem tingut durant la temporada, especialment la del nostre màxim golejador, Marc Suárez, que no ha pogut tenir continuïtat.” Respecte als objectius de la segona fase, ha explicat: “L’objectiu del club és consolidar-se a la categoria, però també som ambiciosos. Volem sumar els màxims punts possibles i continuar formant el bloc de la temporada vinent, per poder mantenir el nivell”.

El tercer equip sabadellenc, el Sabadell Nord, afronta la segona fase amb menys comoditat que els seus conciutadans. Els de Ca n’Oriac van finalitzar la primera lliga en la 7a posició i hauran de certificar la permanència en aquest tram final. Actualment, el descens del seu subgrup el marca el Taradell, al que tenen a 4 punts i que serà el seu primer rival, aquest dissabte a les 16. L’Olímpic Can Fatjó -1 punt per sota dels arlequinats- i el Berga, ja ‘campió’ del subgrup amb 19 punts d’avantatge, acompanyaran als del nord.

David Campuzano, entrenador del Sabadell Nord, ha explicat la importància d’aquests partits: “Com a grup hem anat creixent durant la temporada, però ens han pesat molt els errors i la poca contundència a les àrees. L’objectiu, ara, és salvar-se com més aviat millor, tenim dos equips per sota, però la diferència és mínima. Crec que els duels directes, especialment a casa, són els que ens puguin donar un major coixí per assolir la permanència”.