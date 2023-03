El vòlei del Club Natació afronta una final i l’OAR femení pot celebrar l’accés a les fases

Voleibol i handbol femení acaparen l’interés d’una intensa jornada esportiva aquest cap de setmana. El Club Natació Sabadell es juga la permanència a la Primera Divisió Nacional mentre l’OAR Gràcia pot fer el pas definitiu cap a les fases d’ascens a la Divisió d’Honor Or.

L’última jornada de la lliga a Primera Nacional femenina de voleibol s’ha convertit en una autèntica final per a l’equip femení del Club Natació Sabadell en el seu objectiu de la permanència. Les darreres derrotes l’han deixat en una situació límit. De fet, ara ocupa la zona de descens, però el duel directe d’aquest dissabte (16 h) a Les Naus davant el Gavà li permet dependre d’ell mateix per evitar la desfeta.

El conjunt nedador no només està obligat a guanyar sinó a fer-ho per un parcial de tres sets a zero o un 3-1. En aquest cas, té la salvació garantida; si ho fa per 3-2, haurà d’esperar el resultat del duel Espanyol-CV Son Ferrer de diumenge. També podria salvar-se amb una derrota per 2-3 i una doble carambola (entraria en joc també el partit Manacor-Lleida). En cas de perdre per 0-3 o 1-3, es queda sense opcions.

“Tinc confiança”

El tècnic, Xavi Perales, reconeix que “no esperàvem arribar a aquesta situació. Sabíem que seria una temporada difícil perquè van marxar moltes jugadores i s’ha fet un grup gairebé nou. Ha estat com un procés de reconstrucció. Això suposa un temps d’adaptació i la prova ha estat la nostra irregularitat: capaços de guanyar a equips de la zona alta i perdre contra rivals de sota. Ens ha faltat continuïtat en el joc”.

De totes maneres, destaca un factor que considera fonamental: “El millor de tot és que està a les nostres mans, depèn de nosaltres. El grup està molt endollat i també confiem en el suport de tota la secció de l’entitat. Tinc confiança”. Considera que en partits d’aquesta tensió “la clau és tenir tranquil·litat i el cap en el joc” i sobre el rival, el Gavà, diu que “és un equip que s’equivoca poques vegades, però també té punts febles” després de veure un grapat de vídeos aquesta setmana. Ha sorprès que la Federació Espanyola no hagi unificat els horaris, però el Club espera fer la feina i oblidar-se dels altres.

L’OAR, a dos punts

Molt més favorable i positiva és la situació de l’OAR Gràcia. El conjunt dirigit per Carol Carmona depèn d’ell mateix per assolir un objectiu il·lusionant: les fases d’ascens. Després de la victòria a Alacant -on necessitava una carambola per fer-ho realitat-, ara en té prou a guanyar el seu partit d’aquest dissabte (18 h) a la pista de La Roca per confirmar-ho de manera matemàtica, sense haver d’esperar el resultat del seu rival directe, el Sant Vicenç, que rep també avui a l’Eon Horreo alacantí.

Un partit, de totes maneres, complicat perquè el conjunt roquerol és quart a la taula i als seus dominis es fa molt fort. Malgra la dificultat, les jugadores gracienques ho tenen clar. Janna Sobrepera i Maria Monllor són contundents: “ho volem solucionar aquesta setmana, lluitarem al màxim per aconseguir-ho”. En cas d’empat o derrota, sí que hauran d’estar pendents de l’altre partit. De totes maneres, l’OAR encara tindria dues opcions més de sumar els dos punts que falten per assegurar el passaport: davant el Benidorm a casa i a la pista de l’Onda en la darrera sessió del campionat.