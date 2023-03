Sabadell tindrà un carril de bus ràpid fins a Castellar

La Generalitat ha anunciat que farà un carril bus a la B-124 entre Sabadell i Castellar del Vallès. La nova via, que es preveu que pugui estar operativa el 2025, s’ubicarà en el tram entre La Llanera a l’entrada de Sabadell i a la zona del polígon del Pla de Bruguera i la ronda de Tolosa de Castellar. El recorregut aglutina 29.000 vehicles diaris, constarà d’un tram de cinc quilòmetres i tindrà una inversió de 12,5 milions d’euros. L’objectiu és millorar l’entrada d’aquest servei als nuclis urbans evitant les congestions i resoldre adequadament les cruïlles conflictives. Es construirà també una via ciclista i per vianants al llarg del corredor que permetrà connectar de forma segura i sostenible els dos municipis.

Paral·lelament, també hi haurà un corredor de característiques similars entre Terrassa i Sabadell, on es disposarà un tram d’11,6 quilòmetres (9,1 milions d’euros d’inversió) a l’N-150, que és l’eix principal que connecta les dues ciutats i registra 24.000 vehicles per dia. En aquest cas, l’actuació en la infraestructura es concentrarà al tram interurbà d’1,2 quilòmetres entre la rodona d’accés a l’Hospital de Terrassa i la rotonda d’accés al complex Egara.

Sis vies de bus ràpid

Els dos nous espais per millorar la mobilitat formen part d’una sèrie d’actuacions previstes per la Generalitat, que ha anunciat una inversió total de 67 milions d’euros en la posada en marxa de sis corredors bus ràpid en municipis del mateix sistema urbà amb alts nivells de congestió viària.

El primer del eixos que estarà operatiu és Castelldefels-Cornellà a partir del segon trimestre mentre que els cinc restants -entre ells els que connecten Sabadell amb Castellar i Terrassa- ho faran el 2025. Es tracta dels corredors Salt-Girona; Blanes-Lloret; i Riera de Caldes-Palau Solità i Plegamans.

A banda d’aquests sis projectes, s’estan estudiant set altres projectes que suposaran 75 quilòmetres de nous trams. Es tracta de la B-140 entre Sabadell i Santa Perpètua; entre Rubí i Cerdanyola del Vallès; entre la UAB i la Llagosta; entre Sabadell i Cerdanyola del Vallès; entre vall de Tenes i Mollet; entre Palau Solità i Plegamans i la Llagosta i en l’eix Sant Joan de Vilatorrada-Manresa-Sant Fruitós-Navarcles.

Increment de la demanda

El Departament de Territori espera que els carrils busos permetin estalviar dos milions d’hores anuals als usuaris, treure un milió de vehicles l’any en aquestes vies i incrementar un 15% de la demanda de l’autobús, fins als 12 milions d’usuaris anuals.

Així, el conseller de Territori, Juli Fernández, ha assegurat que és el primer cop que la Generalitat intervé sobre les infraestructures perquè el bus interurbà “sigui la solució més fàcil i prioritària” i amb l’objectiu de reduir les emissions, fins a les 3.000 tones de CO2 en el cas d’aquestes sis actuacions. A més, ha destacat que pot suposar fins a un increment de la demanda de 12 milions d’usuaris anuals. Segons Fernández, aquests corredors suposaran una “opció alternativa real al transport privat” tenint en compte que a més s’incorporaran itineraris en bici i a peu.