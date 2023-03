Pacificaran dos carrers de l’Eixample per millorar l’accés a l’escola Amadeu Vives

L’entorn de l’escola Amadeu Vives estarà pacificat pròximament. L’Ajuntament de Sabadell ha aprovat a la Junta de Govern Local d’aquest dilluns el projecte per fer més segur i accessible el camí cap al centre educatiu, amb un pressupost de gairebé 550.000 euros. Ara caldrà licitar, adjudicar i realitzar les obres, per la qual cosa no hi ha calendari. El Govern també ha anunciat que ha licitat les obres de millora de l’entorn escolar de les escoles Sant Julià, Samuntada i Joaquim Blume i la millora de la seguretat i senyalització de 16 escoles més.

El principal canvi que es produirà al voltant de l’Amadeu Vives (Avinguda-Eixample) és que els cotxes no podran circular pel tram del carrer de Fra Luis de León entre Calders i Samuntada. L’espai es convertirà en una plataforma única -vorera i calçada al mateix nivell- amb paviment nou de llambordes de formigó, que integrarà les reixes per a la recollida d’aigües. També hi haurà canvis al carrer de Samuntada, entre Fra Luis de León i l’avinguda de Barberà, tram que també es convertirà en plataforma única i s’hi farà aparcament en bateria. Els arbres existents es conservaran, però les columnes d’enllumenat es desplaçaran per deixar espai a la franja d’aparcaments. D’aquesta manera, els dos carrers on hi ha la façana del centre educatiu quedaran pacificats.

A la sortida de l’escola Amadeu Vives s’instal·larà un llarg banc massís i es plantaran arbres al davant del centre educatiu i a la cruïlla de la carretera de Mollet amb el carrer dels Calders.

El projecte forma part del pla de millora dels entorns escolars que s’està duent a terme en els últims anys. S’han fet accions com la renovació del carrer de Pérez Moya, al sud; el nou camí escolar de l’Escola Pau Casals (la Concòrdia) i la remodelació del carrer de la Indústria (Centre).