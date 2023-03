Novetats de la declaració de la renda d’aquest any

Fer la declaració de la renda és un dels tràmits anuals que acostuma a portar maldecaps a la ciutadania. Els límits de cara a estar obligat a presentar la renda són els mateixos que l’any passat, però hi ha algunes novetats que detalla Javier Díez, assessor fiscal de JDA Sabadell.

Plans d’estalvi

L’aportació màxima desgravable en renda de plans d’estalvi individuals baixen dels 2.000 euros als 1.500 (o el 30% de la base imposable de l’impost). Les aportacions de plans d’estalvi empresarials poden complementar les aportacions individuals fins a 8.500 euros més per arribar al límit conjunt de les aportacions a plans d’estalvi individuals i empresarials de 10.000 euros.

Per obres

Hi ha una desgravació que es va implementar en la campanya de renda del 2021, però pot tenir més transcendència per la campanya del 2022 (ja que l’any passat va començar per les obres fetes a partir d’octubre del 2021). Les persones que hagin fet obres durant el 2022 per la millora de l’eficiència energètica poden aplicar-se una desgravació de l’import de les obres fetes sobre l’habitatge en aquesta matèria. Concretament:

Obres que hagin reduït en un 7% com a mínim la demanda de calefacció i refrigeració (com la substitució de vidres normals per altres de doble aïllament): base de desgravació d’un 20% del cost de les obres, fins a un màxim de base de desgravació 5.000 euros.

Obres que redueixin el consum d’energia primària no renovable en un 30% com a mínim, o bé es millori fins a la categoria A o B de la certificació energètica de l’habitatge (per exemple, instal·lar panells aïllants a les parets): base de desgravació d’un 40% del cost de les obres, amb un màxim de base de desgravació 7.500 euros.

Obres d’eficiència energètica iguals que les del punt anterior, però que afectin el conjunt d’un edifici d’ús residencial (no només un habitatge): base de desgravació d’un 60% del cost de les obres, fins a un màxim de base de desgravació 5.000 euros anuals. En aquest cas, però es pot deduir l’import restant en els 4 anys següents, però no superant el límit acumulat de base de desgravació total de 15.000 euros.

Maternitat

Entra en vigor la nova deducció per maternitat per mares amb nens menors de 3 anys. Era una deducció existent a les anteriors campanyes de renda, però era necessari que la mare estigués realitzant un treball per compte propi o d’altri en el moment del naixement del menor. Ara, també poden optar a aquesta deducció les mares receptores de prestacions contributives o assistencials en el moment del naixement. La deducció és de 100 euros al mes fins que el fill compleix els 3 anys.

Patrimoni

La declaració de patrimoni (que els residents de Catalunya estan obligats a fer si el seu patrimoni personal supera el mig milió d’euros), serà més elevat aquest any pels contribuents que tinguin una base d’aquest impost superior als 20 milions d’euros. La Generalitat ha creat un nou tram del 3,48% a partir d’aquesta xifra de patrimoni.

Grans fortunes

Aquest any i el següent serà d’aplicació el nou Impost estatal de solidaritat de Grans Fortunes (IGF). Aquest impost és obligatori pels contribuents que tinguin un patrimoni superior als 3 milions d’euros i el seu període de liquidació serà entre l’1 i el 31 de juliol d’aquest any.