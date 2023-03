L’Arc Metropolità demana a la Generalitat que modifiqui el decret de sequera

L’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità ha demanat aquest dimecres a la Generalitat que modifiqui l’actual decret de sequera, compti amb la veu dels ajuntaments per millorar-ne l’aplicació i incorpori l’autorització per a la utilització de piscines públiques i l’ús de fonts, en tant que poden ser refugis climàtics per a la ciutadania per fer front a la calor. Així s’ha aprovat en una resolució del Comitè Executiu de l’entitat municipalista, celebrat aquest dimecres a Vilafranca del Penedès. Paral·lelament, el document apunta a la manca d’inversions en infraestructures hídriques per part de l’administració de Catalunya i demana un pla de xoc per evitar que, amb motiu de la manca d’aigua, s’hagin de decretar en el futur noves mesures excepcionals.

Tal com han expressat els ajuntaments membres de l’Arc Metropolità, els municipis comparteixen la necessitat de decretar mesures extraordinàries atesa la situació de sequera, però al mateix temps consideren que el decret Llei 1/2023 de 28 de febrer -de mesures urgents per fer front a la sequera en l’àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya-, trasllada tota la pressió i responsabilitat de les accions al món local.

Sancions als Ajuntaments

Al Decret s’aborden tota una sèrie de restriccions sobre l’ús de l’aigua en equipaments públics, la prohibició de reomplir piscines públiques i fonts ornamentals o limitacions en el reg, entre altres mesures, establint un seguit de sancions als ajuntaments si no es compleixen. L’associació considera que no incorpora obligacions per a la Generalitat, recordant que és l’administració competent en la matèria, ni cap pla d’inversions per fer-ne front.

En aquest sentit, durant la sequera que es va patir al territori entre els anys 2005 i 2008, es va confegir un pla per crear una xarxa de dessaladores que havien de garantir el subministrament d’aigua en casos de futures crisis hídriques. A hores d’ara el pla no s’ha acabat d’executar i algunes plantes de dessalinització previstes encara no estan funcionant.

La presidenta de l’Arc Metropolità i alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha remarcat que els municipis comparteixen la preocupació per la situació de sequera actual, amb la màxima predisposició a formar part de la solució. “El que ens sembla que no és just és que, una vegada més, tant el problema com l’adopció de mesures es faci recaure completament sobre els ajuntaments i la ciutadania i, a més, sense parlar abans amb els municipis. En aquest cas, entenem que la Generalitat, com a administració competent, ha d’assumir compromisos d’inversió i parlar amb el món local per veure quina és la millor manera d’afrontar la situació”, ha manifestat.

En la mateixa línia, el vicepresident de l’Arc i alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, ha destacat la preocupació sobre la situació de sequera, assenyalant que “alhora és un tema de salut pública que en un estiu molt calorós és important que puguem omplir les piscines perquè siguin refugi climàtic i també tenir fonts”.

El finançament dels Ajuntaments

A més del decret i les mesures relacionades amb la sequera, el Comitè Executiu de l’Arc ha aprovat una altra resolució per sol·licitar tant a l’Estat com a la Generalitat les reformes legals necessàries per millorar el finançament dels Ajuntaments. El nou finançament hauria de partir d’un model concertat entre l’Estat, els governs autonòmics i les administracions locals. També es demanen els canvis per introduir de manera més àmplia una participació progressiva en el conjunt de tributs, més poder de gestió directa dels Fons europeus de reconstrucció i mecanismes de compensació que cobreixin la reducció d’ingressos municipals derivada de la reforma de la plusvàlua.

Així mateix, s’ha aprovat una resolució per demanar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que clarifiqui el marc de col·laboració amb els ajuntaments de cara a rebre les subvencions contemplades als fons Next Generation per a la rehabilitació energètica d’edificis gestionats per l’Agència.