La gira dels 10 anys dels Blaumut tancarà el Fresc Festival 23

El grup Blaumut serà l’encarregat de tancar el Fresc 23, el Festival d’Estiu de Sabadell, amb l’espectacle Blaumut 10, amb què la formació celebrarà el seu desè aniversari. La proposta es podrà veure a la ciutat el proper 13 de juliol a la nit (21 h) posant punt final a la sisena edició del Fresc, que aquest any començarà el 25 de juny i que inclourà 17 espectacles de teatre, música i paraula. Les entrades per al concert es posaran a la venda el divendres, 31 de març, a través de la plataforma Codetickets.

Aquest any es celebren els deu anys de la publicació d’El Turista, el primer disc de Blaumut. “Deu anys molt intensos, carregats de música, d’experiències i, sobretot, d’agraïment infinit cap al nostre públic per fer-nos un lloc en aquell racó més intangible de les seves vides”, expliquen els membres del grup.

Blaumut 10 és el nom forjat per la banda a l’hora de celebrar aquesta primera dècada de trajectòria musical. El grup, que ha sabut combinar com pocs la varietat d’estils en una proposta eclèctica, variada i de qualitat, proposa una gira de celebració per tot el territori amb actuacions singulars que apel·laran al seu repertori històric i antològic. En el cas de Sabadell, el concert serà en el format de banda habitual.

Després d’aquesta primera confirmació, la resta de programació del Fresc 23 es donarà a conèixer els propers dies, moment en què també es posaran en venda les entrades de tots els espectacles. Aquest any, a més, es recuperaran els abonaments per gaudir de diferents sessions amb descompte. Hi haurà espectacles, no obstant això, fora d’abonament, com és el cas del concert de Blaumut.

El Fresc l’organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell amb el BBVA com a patrocinador principal. El Festival d’Estiu de Sabadell s’ha convertit en una referència no només a escala local sinó també comarcal i nacional, com ho demostra que un 40% dels espectadors procedeix de fora de Sabadell. L’objectiu de la iniciativa és proporcionar experiències culturals inoblidables, aprofitant la fresca de les nits d’estiu en el marc incomparable dels anomenats Jardinets, un oasi de natura, pau i tranquil·litat en ple centre de Sabadell.